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8月製造業PMI續升至五年來最快擴張 央行9月升息？中經院這麼說

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
中經院8月製造業採購經理人指數PMI續揚，顯示AI產業景氣仍非常暢旺。路透
中經院8月製造業採購經理人指數PMI續揚，顯示AI產業景氣仍非常暢旺。路透

中經院今天發布8月經季節調整後台灣製造業指數（PMI）持續續揚1.0個百分點至62.5%，已連續11個月擴張，創五年來最快擴張速度。中經院院長連賢明表示，AI景氣及產業表現持續熱絡，但廠商反映零組件及缺料問題造成生產瓶頸，因此各項電子產品價格都上升。中經院副研究員陳馨蕙認為，PMI一路走強，顯示以往製造業明顯淡旺季循環已經改變，「從去年下半年到現在沒有淡旺季了」。

電子產品售價上揚，是否因此影響台灣物價走勢，促使央行9月升息？連賢明認為，CPI（消費者物價指數）反映的是生活成本，電子產品占比只有1.6%，對物價影響不大；他無法確定央行是否會升息，但日本及南韓都已升息，相信央行會審慎評估。

陳馨蕙則說，央行2月對外報告曾示警台灣產業分化的k型化問題嚴重，如果央行升息，將造成傳產融資壓力；其次，最近豪雨可能造成蔬菜水果價格大漲，相信央行會保守一點，因此她判斷可能會以匯率政策做第一波防禦。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢也分析，AI通膨因為來自非每日購買的手機筆電等產品，屬於消費者可以調整的購買行為，因此對整體CPI影響不大；政府平穩電價、油價機制非常重要，以致未對通膨造成太大上升壓力，他認為央行沒有很大升息壓力，升息機率不高。美國升息壓力比較大，但美國即使升息，調也不會太多。

中經院調查，台灣製造業PMI中的新增訂單與生產指出，也同步來到2021年8月以來、五年最快擴張速度，但缺料、配貨、長交期頻傳，再加上關鍵物料價格持續攀升，製造業存貨指數續跌2.9個百分點至58.2%，已連續3個月擴張趨緩，為2026年3月以來最慢擴張速度。

陳馨蕙指出，這波PMI持續上來已經一段時間，完全看不出淡旺季，新增訂單增加非常快，但生產跟不上，主要是缺料及交期，零組件已經嚴重影響工期，大家出不了貨，否則走勢更更強。

對於廠商生產受影響，連賢明表示，AI生產目前最大生產瓶頸是記憶體，也就是HBM，台灣製造晶片仍要靠記憶體，零組件上升尤其是記憶體價格上漲，也造成所有電子品價格上升；他判斷，零組件缺貨不會那麼快紓解。

8月非製造業經理人指數NMI降到55.6%，較上月再跌1.7%，連賢明表示，景氣還是維持相不錯，8月再微幅下修，可能是對股市之前波動影響消費信心。他說，雖然8月股市不像7月跌那麼深，但是股市只要曾經洗過一次，大家都會很緊張，就像之前原本大家擔心的三貸、四貸同堂的信用擴張狀況，目前看起來大家謹慎很多。

中經院 PMI

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