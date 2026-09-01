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影／土地銀行80周年慶 推出羽球特展與吉祥物撥比

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
土地銀行慶祝成立80周年推出的全新吉祥物土撥鼠—「撥比」（Bobi）首次亮相，擔任土銀年輕活力品牌大使，同時也是羽球特展推廣大使，延續土銀對台灣羽球與體育發展的支持。可愛的模樣十分吸睛，一出場就吸引熱烈掌聲。記者蘇健忠／攝影
土地銀行慶祝成立80周年推出的全新吉祥物土撥鼠—「撥比」（Bobi）首次亮相，擔任土銀年輕活力品牌大使，同時也是羽球特展推廣大使，延續土銀對台灣羽球與體育發展的支持。可愛的模樣十分吸睛，一出場就吸引熱烈掌聲。記者蘇健忠／攝影

財政部長莊翠雲、金管會副主委莊琇媛、土地銀行董事長何英明、土地銀行總經理張志堅等人一起出席土地銀行80週年慶祝酒會，參加慶生節目：點亮台灣儀式，土地銀行董事長何英明致詞時表示希望土地銀行未來更有活力、更活潑，80週年同時推出兩項活動，發表新的吉祥物暨命名結果與羽球隊50周年特展。

土地銀行慶祝成立80周年推出的全新吉祥物土撥鼠—「撥比」（Bobi）首次亮相，可愛的模樣十分吸睛，一出場就吸引熱烈掌聲。名字由來結合「土撥鼠」與諧音「比」（Money/Pro/Bobi保庇之意），帶有招財與保佑的寓意。擔任土銀年輕活力品牌大使，同時也是羽球特展推廣大使，延續土銀對台灣羽球與體育發展的支持。

「羽見榮耀雙金永續」羽球隊50周年特展在土地銀行總行藝文走廊展出，其中王齊麟、李洋等黃金世代國手的珍貴文物、簽名戰袍與奧運雙金傳奇回顧，其中還有六兩重的金牌。可以看到各個不同年代得到的獎牌與羽球發展的過程。

展覽規劃三大核心主題，從「起飛點：1970s的羽球種子」回顧1976年土銀羽球隊創立歷程與早期公文文獻；到「黃金世代與國手搖籃」展出王齊麟、邱相榤、李芳任、李芳至、許尹鏸、林芝昀、林俊易、丁彥宸、劉廣珩、陳政寬、張淨惠、楊景惇、王柏崴、李佳豪等，共計14名球星珍藏之獎盃、紀念球拍及數位影音；最後是「巔峰的榮耀」，展示奧運雙金組合的簽名戰袍與黃金球拍，完美串聯台灣羽球的黃金歲月。現場更打造專屬選手櫃位與拍照互動區，吸引球迷搶拍照留念。

財政部長莊翠雲致詞時表示自己與土地銀行有特殊的緣份，一是大學老師都是台灣土地銀行的首任總經理黃通。也兼任過台灣土地銀行的常務董事。金管會副主委莊琇媛致詞時表示自己與土地銀行不像財政部長莊翠雲有這麼深的淵源，唯一可以想到的是薪資轉帳是使用土地銀行，幽默的談話獲得熱烈掌聲。

土地銀行董事長何英明出席土地銀行80週年慶祝酒會，致詞時表示希望土地銀行未來更有活力、更活潑。記者蘇健忠／攝影
土地銀行董事長何英明出席土地銀行80週年慶祝酒會，致詞時表示希望土地銀行未來更有活力、更活潑。記者蘇健忠／攝影

財政部長莊翠雲出席土地銀行80週年慶祝酒會，致詞時表示自己與土地銀行有特殊的緣份，一是大學老師都是台灣土地銀行的首任總經理黃通。也兼任過台灣土地銀行的常務董事。記者蘇健忠／攝影
財政部長莊翠雲出席土地銀行80週年慶祝酒會，致詞時表示自己與土地銀行有特殊的緣份，一是大學老師都是台灣土地銀行的首任總經理黃通。也兼任過台灣土地銀行的常務董事。記者蘇健忠／攝影

財政部長莊翠雲（左四）、金管會副主委莊琇媛（左三）、土地銀行董事長何英明（右四）、土地銀行總經理張志堅（右三）等人一起出席土地銀行80週年慶祝酒會，參加慶生節目：點亮台灣儀式，土地銀行董事長何英明致詞時表示希望土地銀行未來更有活力、更活潑，80週年同時推出兩項活動，發表新的吉祥物暨命名結果與羽球隊50周年特展。記者蘇健忠／攝影
財政部長莊翠雲（左四）、金管會副主委莊琇媛（左三）、土地銀行董事長何英明（右四）、土地銀行總經理張志堅（右三）等人一起出席土地銀行80週年慶祝酒會，參加慶生節目：點亮台灣儀式，土地銀行董事長何英明致詞時表示希望土地銀行未來更有活力、更活潑，80週年同時推出兩項活動，發表新的吉祥物暨命名結果與羽球隊50周年特展。記者蘇健忠／攝影

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