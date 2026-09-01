土地銀行80周年行慶 財長肯定資產品質良好 住宅金融扮演重要角色

土地銀行9月1日舉辦「深耕土地 羽動未來」80周年行慶酒會，邀請財政部長莊翠雲、金管會副主委莊琇媛、土地銀行歷任董事長與總經理、金融同業及企業客戶，透過紀念影片、全新吉祥物發表及羽球特展介紹，共同見證土地銀行深耕台灣、穩健前行的品牌精神。

財政部長莊翠雲致詞時表示，土地銀行近年經營績效穩健，資產品質維持良好，長期配合國家政策，在住宅金融、產業支持及協助民眾面向均扮演重要角色。金管會副主委莊琇媛亦肯定土地銀行重視誠信經營與客戶權益的企業文化，並善盡公股金融機構的社會責任。

土地銀行董事長何英明指出，土地銀行自民國35年成立以來即肩負政策使命，從三七五減租、公地放領、耕者有其田、水利建設、工業區開發、國民住宅到今日的危老都更、青安貸款等政策，始終以金融力量支持國家發展，透過歷任決策團隊、全體同仁的付出，一步一腳印打下經營基礎，展現銀行結合金融專業與社會使命的價值。

80周年行慶酒會開場儀式，以全台營業據點燈光逐一點亮，並延伸至海外據點為意象，象徵土地銀行八十年來從在地扎根、逐步連結世界。隨後進行公益信託捐贈者頒獎，表揚並感謝長期投入公益、熱心回饋社會的捐贈者，傳遞關懷社會的溫暖力量。土地銀行亦與宜蘭「行健村」合作推動有機米認養計畫，由全台分行共同參與，將收成的3,600公斤有機米贈予12家社福機構，以實際行動回饋社會。儀式後播放80周年紀念影片，透過重要發展歷程與精彩畫面，帶領現場貴賓回顧土地銀行八十年來陪伴台灣共同成長的深厚足跡。

同時，土地銀行全新吉祥物土撥鼠「撥比」也在80周年行慶活動首度亮相，以親切活潑的形象與現場賓客互動，展現土地銀行年輕、活力的品牌形象，未來「撥比」將透過各項活動深化土地銀行與民眾的連結，並擔任羽球特展推廣大使，延續對台灣體育發展的支持。

土地銀行表示，身為百分百公股銀行，秉持「誠信、熱忱、專業、永續」核心理念深耕台灣八十年。展望未來，土地銀行將持續發揮金融專業，貼近客戶與產業需求，深化數位創新與永續發展，與社會各界攜手同行，致力成為企業最堅實的後盾與國人最信賴的銀行，穩健邁向下一個八十年。