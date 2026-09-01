台新新光金股利有望更甜！林維俊：有信心明年優於今年、傾向現金為主

台新新光金（2887）今年獲利大幅成長，明年股利也可望跟著水漲船高。台新新光金總經理林維俊1日在法說會釋出股利利多，他表示，以目前獲利狀況來看，「我很有信心，明年會配得比今年好」；至於股利形式，由於台新新光金股本規模已相當大，未來將傾向以現金股利為主，但仍保留搭配股票股利的彈性。

台新新光金今年上半年稅後純益438億元、年增329%，每股純益（EPS）1.69元，銀行、保險及證券三大事業獲利動能強勁。

市場關注明年股利是否隨獲利大幅成長，林維俊表示，金控股利政策最終仍是董事會職權，經營團隊只是提出建議，最後仍須經董事會同意。不過，台新新光金在規劃股利時，主要考量公司獲利狀況、股利競爭力，以及維持長期、穩定且可預期的股利成長，讓股東可共享公司的經營成果。

林維俊表示，主管機關將依壽險業分級審查標準及財務健全指標，決定壽險子公司可上繳多少股利，因此仍存在不確定性；公司首要目標仍是讓新壽符合監理規範、確保清償能力及保戶權益，再兼顧股東權益。

以目前獲利狀況來看，公司獲利明顯成長，雖然今年還有幾個月要走，後續金融市場仍有許多變數，但他「非常有信心明年配息會優於今年」。他也指出，金融市場波動可能使金控獲利上下起伏，相較追求固定配發率，更重要的是讓股利維持穩定、可預期成長，避免市場好時一次配發太多，景氣反轉後反而無法維持。

至於明年股利究竟要配現金還是股票？林維俊進一步透露，方向將是「以現金為主」，公司在金融業中的股本已經相對龐大，因此傾向不要再大量配發股票股利、使股本進一步膨脹，未來會以現金股利為主要方向，但仍保留是否加入股票股利的彈性。

台新新光金旗下子公司整併進入最後一哩路，林維俊表示，台新銀行與新光銀行已於8月初取得主管機關核准，預計明年1月1日正式完成合併，目前相關整合作業正「如火如荼」進行；他並指出，從台新、新光經驗來看，好的合併案可以創造股東價值、提升競爭力，若合併有助於達成這兩項目標，金融業整併可能成為未來市場趨勢。

銀行方面，台新銀行總經理林淑真指出，將今年全年淨利差（NIM）展望，上修至增加5至8個基點；手續費收入全年則預估維持雙位數成長。放款方面，台新銀行今年放款預估維持雙位數成長，新光銀行則為個位數成長，其中法金放款全年力拚高個位數成長。

對於兩家銀行明年正式合併後，業務成長是否因進入整合期而放緩，林淑真指出，目前合併作業持續推進，兩家銀行部分客戶有所重疊，仍須待客戶資料進一步分析後審慎評估；明年放款成長可能不若今年上半年強勁，但仍將持續掌握企業投資需求。

此外，針對市場近期關注的「四貸同堂」現象，台新銀行與新光銀行清查後，目前並無四貸同堂客戶，「三貸」客戶也僅16人，人數及金額都相當有限。

總經方面，林維俊表示，今年上半年全球經濟受到兩股力量拉扯，一方面是地緣政治、中東戰爭等不確定因素帶來負面衝擊，另一方面則是AI掀起投資熱潮，帶動AI供應鏈表現強勁。他指出，國際貨幣基金（IMF）7月最新經濟展望維持2026年全球經濟成長率3.0%不變，但上調台灣、日本、韓國等受惠AI供應鏈的亞洲經濟體展望；就台灣而言，全球AI服務需求仍處長線成長趨勢，算力供給持續緊缺，從台灣AI供應鏈目前訂單滿載程度來看，「我們下半年的景氣動能應該是沒有問題的」。不過，林維俊提醒，後續最大風險仍來自中東衝突，若地緣政治情勢進一步升溫，導致石油及原物料供應短缺，不僅可能重新推升通膨壓力，央行後續利率決策及金融市場走勢，也都將受到中東情勢發展影響。