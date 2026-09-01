裁罰案出爐 國泰投信：將確實檢討及持續精進相關內控機制

國泰投信前董事郭明鑑兼任世芯-KY（3661）獨董，引發利害關係人投資紅線爭議，裁罰案1日出爐，金管會對國泰投信核處警告，包含近一年內不能募集海外基金、近半年不能擔任境外基金總代理等業務，並合計核處600萬元罰鍰等等。

國泰投信表示，「就主管機關的裁處與指導，本公司虛心接受，並將確實檢討及持續精進相關內控機制，以強化營運體質，俾妥適回應主管機關的指導及投資大眾的期待」。

由於國泰投信前董事郭明鑑於擔任董事期間，有未依公司規定申報利害關係人資料，致國泰投信所經理基金及所管理全權委託投資帳戶有投資利害關係公司發行股票並發生重大投資損失違失情事，核已違反證券投資信託相關管理法令。

此外，國泰投信未落實利害關係人資料管理維護及內稽內控作業，且內規建置欠完善，顯示該公司內部控制制度未確實執行且未具有效性，且事後有未依規定即時通報重大事件及有通報內容不實與不完整之情事，未以善良管理人注意義務及忠實義務，本誠實信用原則執行業務，核已違反證券投資信託相關管理法令。

因此，針對違反國泰投信所經理基金有投資利害關係公司發行股票、國泰投信所管理全權委託投資帳戶有投資利害關係公司發行股票的違規事實，各核處300萬元罰鍰，合計核處600萬元罰鍰。

並對國泰投信核處警告，相關業務將受限制，包含最近一年不得申請（報）募集投資於國外有價證券證券投資信託基金案件，但其違規情事已具體改善並經認可者，不在此限。最近半年不得申請擔任境外基金總代理人、兼營期貨信託事業。最近三個月內不得向金管會申請投資外國事業或設立分支機構、在大陸地區參股投資證券投資基金管理公司等。

同時，依證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第33條規定，命令國泰投信委託非公司財務報告簽證會計師事務所會計師，針對公司改善後之內部控制制度執行情形出具專案審查報告，並經董事會及監察人同意後報會。