改派社會局長任富邦金公股董事 北市財政局：強化ESG合作

外界質疑台北市政府派任社會局長擔任富邦金控（2881）公股董事，台北市政府財政局回應表示，考量富邦金控自115年度起配合金管會規定，公司治理評鑑轉為ESG評鑑，且金管會要求公司董事會成員須具多元性，因此適逢富邦金控今年6月12日股東會辦理董事換屆選舉，市府決定改派社會局長擔任公股董事，盼強化市府與富邦金控在ESG領域的合作。

財政局指出，議會一直要求市府應讓富邦金控提供更多與台北市有關的ESG回饋。此次考量社會局可強化企業在ESG相關策略的執行與優化，同時也能進一步強化市府與富邦在ESG方面的合作，爭取富邦金控在台北市投入更多社福照顧資源，善盡企業社會責任，因此改派社會局長擔任公股董事。

對於外界認為過去公股董事多由財政局、主計處或法務局首長擔任，財政局表示，過去並非一定均由上述機關首長擔任公股代表董事，市府也曾派任研考會主委、勞動局局長擔任公股代表董事，因此此次由社會局長出任，並非沒有前例。

至於公股董事的兼職費及董事酬勞，財政局表示，市府派任富邦金控的3席公股董事，均由市府公務人員兼任，兼職費每人每月限額為新台幣8,500元，超過限額部分，以及每年獲配的董事酬勞，均已依規定繳入市庫。