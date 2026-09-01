郭明鑑利關人投資風波 金管會開罰國泰投信600萬元

金管會今日宣布對國泰投信的裁罰結果，並由證期局長高晶萍親自赴記者會說明，顯示金管會對此案的重視，證期局根據國泰投信的兩大缺失，各以最高裁罰金額300萬元懲處，因此共罰600萬元，而且再予三大業務限制懲處，包括了：1. 國泰投信一年內將不能再募國內外基金；2. 最近半年不得申請擔任境外基金總代理人、兼營期貨信託事業；3. 最近3個月內不得向金管會申請投資外國事業或設立分支機構、在大陸地區參股投資證券投資基金管理公司等。

國泰投信聲明，就主管機關的裁處與指導，虛心接受，並將確實檢討及持續精進相關內控機制，以強化營運體質，妥適回應主管機關的指導及投資大眾的期待。

金管會赴國泰投信金檢之後，確定國泰投信有兩大缺失，包括了因為國泰世華銀行前董事長，也是國泰投信前董事郭明鑑未申報其世芯獨董身份，導致利害關係人的投資發生，金管會以最高300萬元的罰鍰懲處；此外，國泰投信所管理的全權委託投資帳戶亦因此有投資利害關係公司發行的股票，對此證期局再罰最高罰金300萬元罰鍰，合計核處600萬元罰鍰。

金管會認為，國泰投信前董事郭明鑑在擔任董事期間，有未依公司規定申報利害關係人資料，致國泰投信所經理的基金及所管理的全權委託投資帳戶有投資利害關係公司發行的股票並發生重大投資損失的違失情事，都已違反證券投資信託相關管理法令。

另一缺失則為國泰投信未落實利害關係人資料的管理維護及內稽內控作業，且內規建置欠完善，顯示該公司內部控制制度未確實執行且未具有效性，且事後有未依規定即時通報重大事件及有通報內容不實與不完整的情事，未以善良管理人的注意義務及忠實義務，本誠實信用原則執行業務，核已違反證券投資信託相關管理法令。

金管會亦要求，將依證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第33條規定，命令國泰投信委託非公司財務報告簽證會計師事務所的會計師，針對公司改善後的內部控制制度執行情形出具專案審查報告，並經董事會及監察人同意後報會，另外，也要求國泰投信依所定責任地圖自行依違失程度議處相關違失人員，並追究相關人員責任。