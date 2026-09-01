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群益投顧：油價＋偏鷹 Fed形成「高通膨、高利率、高波動」

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導

美伊戰爭已持續約半年，能源供應受干擾使油價與全球通膨壓力維持高檔；同時Fed主席Kevin Warsh在Jackson Hole明確強調「物價穩定」優先，若通膨無法明確且快速回到2%，Fed仍有進一步工作的必要。市場因此重新提高升息預期，Warsh演說後9月升息機率逾五成。

全球股市方面，短期進入震盪修正，中期則由企業獲利決定多空。美伊戰爭最大的影響已由單純地緣政治風險，轉變為「能源成本→通膨→貨幣緊縮」的傳導。Dallas Fed研究顯示，戰爭造成的能源衝擊不只直接推升汽油與CPI，也會逐步傳導至核心通膨與通膨預期。因此，油價若持續居高不下，企業將同時面臨原料、運輸、薪資與融資成本上升，壓縮利潤率；而Warsh的鷹派立場又提高市場折現率，尤其不利本益比偏高的科技與成長股。8月28日Warsh演說後，S&P 500、Nasdaq下跌，已反映部分估值壓力。不過，AI資本支出與企業獲利仍提供結構性支撐，因此較可能是高檔震盪與類股輪動，而非全面熊市。能源、金融、防禦、基礎建設相對占優勢；高估值、負債較高及能源敏感產業承壓。

全球債市則是目前風險最大的環節之一，因為戰爭本身就是通膨來源。Reuters統計，美債自戰爭爆發以來總報酬一度約為負3.5%，顯示「抗通膨」已壓過「避險需求」。Warsh若進一步升息，2年期等短債殖利率仍有上行壓力；長債則同時受到通膨、財政赤字、軍費支出與美債供給增加影響，因此10年、30年期殖利率恐怕難以快速下降。近期30年美債殖利率甚至一度升至約5.29%，創近20年高點。因此策略上，現階段中短天期、高品質債券優於超長天期債券；真正適合大幅增加長債部位的時間點，可能要等到油價明顯回落、核心通膨下降以及Fed升息周期接近尾聲。

美元方面，短中期偏強。一方面美伊戰爭提高避險美元需求，另一方面Warsh鷹派立場推升美國利率相對其他國家的優勢。Warsh演說後美元即明顯走強，反映市場重新調高Fed升息預期。尤其亞洲多數國家高度依賴中東能源進口，高油價惡化貿易條件，亞洲貨幣相對美元更易面臨貶值壓力；BIS也觀察到戰爭期間美元對亞洲貨幣的升值較為持久。

未來金融市場的核心變數已從「戰爭會不會結束」，轉為「油價多久才能下降」。若油價持續高檔，將形成油價高→通膨高→Fed維持鷹派甚至升息→美債殖利率高→美元強→全球股市估值受壓的負向循環；反之，一旦美伊局勢降溫、能源供應恢復，油價下降將同時改善通膨與降息預期，屆時債券可能率先反彈，科技成長股隨後受惠。因此目前較適合採取「股市降低估值風險、債券縮短存續期間、美元維持偏多」的配置思維，等待油價與通膨真正出現轉折。

Fed 油價 通膨

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