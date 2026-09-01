快訊

原因曝光！台北指南宮遇祝融 廟方證實消防鑑識「電線走火」

在大陸「撐不下去」想依親返台？李東憲現身深圳回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台新新光金股價衝40元躍「兆元級金控」 林維俊：這是給我們的分數

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金舉行第2季法人說明會。記者戴玉翔／攝影
台新新光金舉行第2季法人說明會。記者戴玉翔／攝影

台新新光金（2887）股價1日強勢走高，收盤突破40元大關、來到40.3元，市值也正式跨越1兆元，成為國內金融業第四家「兆元金控」。台新新光金總經理林維俊在第2季法說會上難掩喜悅，他表示，對於市值突破兆元「心裡充滿感謝」，感謝所有投資人與股東的認同與支持，這就像是投資人替經營團隊「打的分數」。

台新新光金今日舉行第2季法人說明會，由總經理林維俊、財務長陳慧芸、投資長詹景翔、台新銀行總經理林淑真、新光人壽總經理黃敏義與發言人林宜靜等人共同主持。會中公布今年上半年之營運表現，林維俊表示今年上半年台新新光金控稅後純益達438億元，較去年同期成長329%，每股稅後盈餘(EPS)達1.69元，年化股東權益報酬率為15.36%，每股淨值為26.28元，各子公司業務動能與資產品質穩健，合併後綜效已逐步展現。

而林維俊致詞時公布好消息，台新新光金股價收盤來到40.3元，市值也正式跨越1兆元，成為國內金融業第四家「兆元金控」。

林維俊表示，作為公司的經營者，最重要的責任就是把公司經營好，並且忠實、誠實地把公司的經營狀況及數據公布給市場，「但是決定股價的是市場，不是我們」。投資人如果看到公司的資源、經營狀況，認為股價被低估，自然就會買進；反之如果認為高估，也會選擇賣出。他指出，台新金與新光金去年完成合併時，股價大約還在16.3元附近，如今已來到40.3元，市值也正式站上1兆元，「這等於是投資人給我們打的分數」。林維俊說，很高興看到市場給予台新新光金肯定，也再次感謝所有投資人及股東的支持與認同。

台新銀行上半年稅後純益124億元，加計新光銀行稅後純益48億元後，合計稅後純益達172億元，年成長74.2%。在各項主要收入方面，台新銀行上半年淨利息收入達200億元，年增26.7%；淨手續費收入110億元，年增32.0%，主因受惠於財富管理及信用卡業務動能強勁。此外，台新銀行總放款達2兆元，年增12%，顯示核心業務持續成長，整體業務動能穩健。

在壽險子公司方面，受惠於保單服務邊際(CSM)穩定釋放及經常性投資收益挹注，新光人壽上半年稅後純益達225億元。若加計金融資產FVOCI股票處分損益後，調整後累計獲利合計達737億元。保險業務部分，上半年新契約CSM達351億元；初年度保費收入(FYP)達762億元，年成長37%，其中外幣保單占比70.7%，有助提升資產負債配置效率並降低避險成本。投資表現方面，受惠資本市場活絡及靈活的調整配置策略，避險前經常性投資收益率達4.19%，進而維持正向投資利差。

在證券子公司方面，由於台股指數持續走高及市場交易熱絡，台新證券上半年稅後純益達75億元，整體業務表現穩健。面對AI相關產業鏈強勁動能，台新證券將持續優化系統運作，提升服務品質以滿足客戶需求，進一步優化獲利表現。

林維俊表示時值台新新光金控合併屆滿一周年，旗下投信、人壽及證券子公司已陸續完成合併且持續進行整合，銀行子公司的合併也依規畫進度穩健推進。台新新光金控將不斷的強化銀行、壽險、證券及投信四大核心事業，深化集團資源整合與綜效，建立更均衡的獲利結構與更強韌的競爭力，打造「規模強大、業務均衡、經營穩健」的Tier1金融集團，並將規模優勢轉化為競爭優勢，為客戶、股東及社會創造永續價值。

台新新光金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

合庫金法說會／前7月獲利160.7億元、年成長33.2% 總資產5.4兆

凱基金掛保證股利不掉隊 前七月EPS 4.41元

股市賺翻了！國泰金總座指今年股利發放會比過去好 股價大漲

金控今年配息量能上看1.5兆 明年股息大紅包有戲

相關新聞

金管會對國泰投信案開鍘了 600萬罰到頂還限業務

國泰投信案裁罰出爐。金管會認定利關人申報控管失靈，基金、全委兩項違規均按法定最高額開罰，合計600萬元並予警告；更重的是，海外基金申募、境外基金總代理等業務也將受限。

華許放鷹挫金價 國銀：本周重點守住4,400美元關口 留意這幾項數據

美國聯準會主席華許上周五於傑克森洞年會放鷹重挫金價。國銀指出，本周如能守住4,400美元關口，在短線跌幅不輕下，有機會反轉收復4,500美元後繼續上行。本周美國重要經濟數據將陸續出爐，市場關注焦點是8月非農就業報告，可能對聯準會9月利率決策形成關鍵影響，另中東地緣局勢發展也可能對金價走勢產生明顯影響。

華許一席話讓金價急殺！8月仍漲9.7% 下一關看非農

國際金價延續上周五急殺後的弱勢，9月首個交易日仍在近兩周低檔震盪。金價1日盤中一度下探每英兩4,428.15美元，4,400美元整數關卡再度成為多空攻防焦點。

台新新光金股利有望更甜！林維俊：有信心明年優於今年、傾向現金為主

台新新光金（2887）今年獲利大幅成長，明年股利也可望跟著水漲船高。台新新光金總經理林維俊1日在法說會釋出股利利多，他表示，以目前獲利狀況來看，「我很有信心，明年會配得比今年好」；至於股利形式，由於台新新光金股本規模已相當大，未來將傾向以現金股利為主，但仍保留搭配股票股利的彈性。

裁罰案出爐 國泰投信：將確實檢討及持續精進相關內控機制

國泰投信前董事郭明鑑兼任世芯-KY（3661）獨董，引發利害關係人投資紅線爭議，裁罰案1日出爐，金管會對國泰投信核處警告，包含近一年內不能募集海外基金、近半年不能擔任境外基金總代理等業務，並合計核處600萬元罰鍰等等。

改派社會局長任富邦金公股董事 北市財政局：強化ESG合作

外界質疑台北市政府派任社會局長擔任富邦金控（2881）公股董事，台北市政府財政局回應表示，考量富邦金控自115年度起配合金管會規定，公司治理評鑑轉為ESG評鑑，且金管會要求公司董事會成員須具多元性，因此適逢富邦金控今年6月12日股東會辦理董事換屆選舉，市府決定改派社會局長擔任公股董事，盼強化市府與富邦金控在ESG領域的合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。