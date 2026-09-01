台新新光金股價衝40元躍「兆元級金控」 林維俊：這是給我們的分數

台新新光金（2887）股價1日強勢走高，收盤突破40元大關、來到40.3元，市值也正式跨越1兆元，成為國內金融業第四家「兆元金控」。台新新光金總經理林維俊在第2季法說會上難掩喜悅，他表示，對於市值突破兆元「心裡充滿感謝」，感謝所有投資人與股東的認同與支持，這就像是投資人替經營團隊「打的分數」。

台新新光金今日舉行第2季法人說明會，由總經理林維俊、財務長陳慧芸、投資長詹景翔、台新銀行總經理林淑真、新光人壽總經理黃敏義與發言人林宜靜等人共同主持。會中公布今年上半年之營運表現，林維俊表示今年上半年台新新光金控稅後純益達438億元，較去年同期成長329%，每股稅後盈餘(EPS)達1.69元，年化股東權益報酬率為15.36%，每股淨值為26.28元，各子公司業務動能與資產品質穩健，合併後綜效已逐步展現。

而林維俊致詞時公布好消息，台新新光金股價收盤來到40.3元，市值也正式跨越1兆元，成為國內金融業第四家「兆元金控」。

林維俊表示，作為公司的經營者，最重要的責任就是把公司經營好，並且忠實、誠實地把公司的經營狀況及數據公布給市場，「但是決定股價的是市場，不是我們」。投資人如果看到公司的資源、經營狀況，認為股價被低估，自然就會買進；反之如果認為高估，也會選擇賣出。他指出，台新金與新光金去年完成合併時，股價大約還在16.3元附近，如今已來到40.3元，市值也正式站上1兆元，「這等於是投資人給我們打的分數」。林維俊說，很高興看到市場給予台新新光金肯定，也再次感謝所有投資人及股東的支持與認同。

台新銀行上半年稅後純益124億元，加計新光銀行稅後純益48億元後，合計稅後純益達172億元，年成長74.2%。在各項主要收入方面，台新銀行上半年淨利息收入達200億元，年增26.7%；淨手續費收入110億元，年增32.0%，主因受惠於財富管理及信用卡業務動能強勁。此外，台新銀行總放款達2兆元，年增12%，顯示核心業務持續成長，整體業務動能穩健。

在壽險子公司方面，受惠於保單服務邊際(CSM)穩定釋放及經常性投資收益挹注，新光人壽上半年稅後純益達225億元。若加計金融資產FVOCI股票處分損益後，調整後累計獲利合計達737億元。保險業務部分，上半年新契約CSM達351億元；初年度保費收入(FYP)達762億元，年成長37%，其中外幣保單占比70.7%，有助提升資產負債配置效率並降低避險成本。投資表現方面，受惠資本市場活絡及靈活的調整配置策略，避險前經常性投資收益率達4.19%，進而維持正向投資利差。

在證券子公司方面，由於台股指數持續走高及市場交易熱絡，台新證券上半年稅後純益達75億元，整體業務表現穩健。面對AI相關產業鏈強勁動能，台新證券將持續優化系統運作，提升服務品質以滿足客戶需求，進一步優化獲利表現。

林維俊表示時值台新新光金控合併屆滿一周年，旗下投信、人壽及證券子公司已陸續完成合併且持續進行整合，銀行子公司的合併也依規畫進度穩健推進。台新新光金控將不斷的強化銀行、壽險、證券及投信四大核心事業，深化集團資源整合與綜效，建立更均衡的獲利結構與更強韌的競爭力，打造「規模強大、業務均衡、經營穩健」的Tier1金融集團，並將規模優勢轉化為競爭優勢，為客戶、股東及社會創造永續價值。