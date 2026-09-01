金管會對國泰投信案開鍘了 600萬罰到頂還限業務

國泰投信案裁罰出爐。金管會認定利關人申報控管失靈，基金、全委兩項違規均按法定最高額開罰，合計600萬元並予警告；更重的是，海外基金申募、境外基金總代理等業務也將受限。

證期局局長高晶萍表示，國泰投信案主要有兩大缺失。第一是利害關係人申報與控管作業未落實，第二是公司發生重大事件後，重大偶發事件通報不及時、內容也不完整，未善盡注意義務。

金管會指出，國泰投信前董事郭明鑑於擔任董事期間，未依公司規定申報利害關係人資料，導致國泰投信所經理基金及管理的全權委託投資帳戶，投資利害關係公司發行股票，並發生重大投資損失。

高晶萍說，依證券投資信託及顧問法規定，相關罰鍰金額為60萬元以上、300萬元以下。這次金管會針對基金違規部分，核處最高300萬元；全權委託投資帳戶違規部分，也同樣核處最高300萬元，兩項合計600萬元。

換言之，國泰投信案不是一般輕微缺失，而是基金與全委業務都踩到利害關係人投資紅線，且兩項違規均被金管會按法定最高額處分。

除罰鍰外，金管會也對國泰投信核處警告。依規定，國泰投信最近一年不得申請或申報募集投資於國外有價證券的證券投資信託基金，但違規情事已具體改善並經金管會認可者，不在此限。

同時，國泰投信最近半年不得申請擔任境外基金總代理人、兼營期貨信託事業；最近三個月內，也不得向金管會申請投資外國事業、設立分支機構，或在大陸地區參股投資證券投資基金管理公司等。

金管會並命令國泰投信委託非公司財報簽證會計師事務所的會計師，針對改善後的內部控制制度執行情形出具專案審查報告，並經董事會及監察人同意後報會。

此外，國泰投信須依所定責任地圖，自行依違失程度議處相關違失人員，並追究相關人員責任。這也代表本案後續不只停在公司被罰，內部人員責任仍待國泰投信自行釐清。

國泰投信案源於郭明鑑兼任世芯-KY（3661）獨董，引發利害關係人投資紅線爭議。先前國泰投信旗下基金及全委帳戶因此辦理補償，合計金額約9.44億元。

金管會強調，除督促國泰投信就相關違失事項確實檢討改善，也將持續要求投信事業落實法令遵循，強化內部控制及稽核機制，並要求董事會與高階經理人切實負起督導責任，以維護金融秩序及客戶權益。