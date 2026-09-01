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台灣金聯永續驅動空間再生 獲台灣永續行動銅獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
台灣金聯與台智盟共同舉辦論壇，由左至右分別為台智盟秘書長孟義超、台灣金聯總經理黃顯鈞、行政院政務顧問劉德宗、台灣金聯董事長宮文萍、內政部建築研究所所長王榮進、內政部國土管理署都市更新組組長王武聰、億鴻系統董事長張家豪。台灣金聯／提供
台灣金聯與台智盟共同舉辦論壇，由左至右分別為台智盟秘書長孟義超、台灣金聯總經理黃顯鈞、行政院政務顧問劉德宗、台灣金聯董事長宮文萍、內政部建築研究所所長王榮進、內政部國土管理署都市更新組組長王武聰、億鴻系統董事長張家豪。台灣金聯／提供

台灣金聯成立25周年並連續二年榮獲「台灣永續行動銅獎」肯定，董事長宮文萍日前接受台灣永續能源研究基金會（TAISE）頒獎，也在2026亞太永續博覽會「永續建築展區」打造主題館，將老屋新生及空間再生等議題與民眾生活軌跡緊密連結，邀請民眾體驗空間再生、都市更新等經驗，為老舊與閒置空間創造更多可能。

宮文萍說，台灣金聯非常重視永續行動方案，已將相關精神融入公司經營策略及核心業務中，例如推動閒置資產再生與轉型，以再利用取代拆除，提升建築使用年限及效率；開發興建及修繕建物增加使用環保與綠建材，改善建物效能，避免將房產出租或出售予高污染廠商等等，以業務行動展現對永續發展的支持。

近年台灣金聯推動永續行動方案，除了連續二年榮獲「台灣永續行動銅獎」肯定外，更以持續展現企業經營及都市更新專業成果，榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業類」；以危老重建案「金聯龍江富御」榮獲「2026 都市更新暨危老重建團隊獎－重建獎（危老重建類）」及「第三十四屆中華建築金石獎－優良建築規劃設計類」，展現在危老整合、建築規劃及都市再生領域之專業實力，彰顯推動居住安全與永續城市發展具體貢獻。

台灣金聯為慶祝成立25周年，以及落實淨零轉型、永續治理及產業創新上的最新實踐，也在 2026 亞太永續博覽會與台灣智慧淨零建築產業聯盟共同舉辦「老屋新生．永續共榮－淨零建築產業政策論壇」，由台智盟秘書長孟義超主持。

內政部次長董建宏指出，面對「人屋雙老」，內政部將推動老宅延壽，結合安全修繕、無障礙改善與節能措施，讓老屋在不拆除重建下提升居住品質。內政部建築研究所所長王榮進表示，面對台灣2050淨零路徑，建築部門將以「節、創、儲、控」四大策略推進近零碳轉型，從提升建築能效、導入再生能源，到儲能與智慧能源管理，並透過建築能效標示及節能宅認證，讓節能成果逐步進入住宅市場。

內政部國土管理署都市更新組組長王武聰表示，台灣30年以上老屋約554萬戶，10 年後預估將增至717萬戶，老屋治理不能只靠拆除重建。都市更新、危老重建與老宅延壽應相輔相成，先以修繕取代拆除重建，減碳效益可達60％至70%。

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