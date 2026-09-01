玉山銀行與富蘭克林強強聯手私募股權市場策略 另類投資豐富資產配置

台灣亞洲資產管理中心成立一周年之際，富蘭克林證券投顧與玉山銀行合作推出「未具證券投資信託基金性質」境外產品，由富蘭克林坦伯頓基金集團旗下、居全球領先地位的私募股權機構Lexington Partners管理，三強攜手共同提供客戶更多角化的投資理財體驗，零時差接軌全球當前資產管理趨勢。

玉山銀行長期深耕私人銀行及財富管理服務，積極響應政府推動的亞洲資產管理中心政策落地，與富蘭克林同時率先於2025年7月正式進駐高雄資產管理專區，進一步聚焦高資產客戶財富、傳承、企業與跨境需求，以顧客需求為中心，提供多元金融、財管與資管產品服務，涵蓋私募投資、保險與金融資產融資、家族辦公室及跨境金融等約20項對標國際的財富管理服務。

玉山銀行為台灣首家銀行攜手富蘭克林投顧，合作引進富蘭克林坦伯頓基金集團更新穎的資產管理思惟與金融產品，提供資產配置多元選擇，協助台灣高資產客群掌握私募股權市場機會。同時透過雙方在全球投資研究與產品經驗、服務客戶等優勢，共振出深化高端資產配置與專業服務能量，憑藉既有高資產客群基礎與國際私人銀行平台布局邏輯，期許以高雄專區作為串聯台灣、香港及新加坡的重要營運節點，打造具台灣特色且與國際接軌的資產管理平台，為客戶提供專業且全方位金融服務。

富蘭克林坦伯頓基金集團自2019年以來已購併逾十家頂尖另類資產管理機構，Lexington Partners便是於2022年加入，現今集團專業領域涵蓋私募股權、不動產、對沖基金、基礎建設等資產類別，管理規模逾2,890億美元，是全球領先的另類管理資產公司。集團憑藉全球規模與通路發行優勢，結合Lexington Partner於私募股權領域的深厚專業，開啟全球投資人參與私募市場機會，尤其私募市場具備能提供多元化收益來源、分散公開市場波動風險、捕捉結構性成長主題並為長期資本尋求超額報酬等特質，適合作為世代財富傳承的工具。

富蘭克林證券投顧響應金管會推動亞洲資產管理中心願景，為首波進駐高雄專區的業者、並已正式取得銷售暨顧問執照、及EAM（External Asset Manager）外部資產管理執照，強化在高資產客戶服務與國際接軌專業能力。不同於傳統投資如股票、債券等有價證券，「未具證券投資信託基金性質」的境外產品具備更廣泛的投資範疇，有助於提供客戶更多元化的資產配置解決方案。例如在利率低迷、通膨壓力升高或市場波動加劇環境下，傳統股債配置難以全面滿足高資產客戶需求，而另類投資與傳統金融商品之間相關性較低，相對不易受公開市場價格波動影響，能有效分散投資組合風險。

展望未來，富蘭克林證券投顧對市場發展深具信心。在完善的監理制度、科技驅動解決方案及投資門檻逐步降低等結構性利多下，預期投資人對另類資產的配置需求將持續提升，未來將持續透過策略合作、產品分析與投資人教育三大面向，協助國內投資人拓展資產配置視野，與全球投資趨勢接軌。