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仲量聯行延攬前台壽資深副總黃郁琪 擔任台灣投資部主管

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
仲量聯行宣布任命黃郁琪（Kristy Hwang）為台灣投資部新任主管。仲量聯行／提供
仲量聯行宣布任命黃郁琪（Kristy Hwang）為台灣投資部新任主管。仲量聯行／提供

仲量聯行1日宣布，黃郁琪（Kristy Hwang）正式加入仲量聯行，擔任台灣投資部主管（Head of Capital Markets, JLL Taiwan），並於即日起生效。仲量聯行表示，接下來她將負責帶領台灣投資團隊，進一步強化資本市場業務發展，結合仲量聯行全球資源與在地市場專業，持續為國內外投資人提供專業的投資顧問及資本市場服務。

仲量聯行智出，黃郁琪擁有超過 30 年橫跨台灣與美國市場的不動產投資、資產管理及資本市場經驗。加入仲量聯行前，她擔任台灣人壽資深副總經理暨不動產部主管，負責管理超過 40 億美元的不動產投資組合，資產類型涵蓋辦公室、零售商場、飯店、物流設施及複合式開發項目等多元資產類別。

在加入台灣人壽之前，黃郁琪曾擔任 CapitaLink Investment Advisors 管理合夥人，主導多項指標性交易及顧問專案，包括代表新加坡政府投資公司（GIC）執行台茂購物中心出售案，並參與多項大型融資及併購顧問案。此外，她曾任職於台灣 CBRE，期間建立並帶領投資不動產與代理服務團隊。

黃郁琪長期服務國內外機構投資人及金融機構，合作對象涵蓋新加坡政府投資公司（GIC）、花旗銀行及多家大型保險機構等國際級投資人，在資本市場、投資交易及機構客戶服務領域累積深厚實績。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，黃郁琪在交易策略規劃、台灣法規環境及機構投資人服務方面擁有深厚專業，並累積豐富的實戰經驗。非常高興她加入仲量聯行，相信憑藉其市場洞察與領導能力，將進一步深化仲量聯行在台灣資本市場的服務實力，協助客戶掌握市場機遇並創造長期價值。

仲量聯行投資部主管黃郁琪表示，很榮幸加入仲量聯行。憑藉公司深厚的市場基礎、全球資源與專業團隊，期待運用自身在不動產投資與資本市場領域的經驗，協助客戶掌握市場機會，實現投資目標。

侯文信指出，在全球資金布局持續調整，以及台灣商用不動產市場朝向多元資產配置發展的趨勢下，仲量聯行將持續深化投資、資本市場與跨境交易服務，協助投資人掌握市場機遇，推動不動產價值創造與長期成長。

黃郁 台壽 主管

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