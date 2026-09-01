5年期公債得標利率衝上1.82% 較2月同年期大增近2碼

中央銀行1日受財政部委託標售5年期115年度甲類第8期中央政府建設公債，市場投標熱度尚可，但得標利率明顯走高，最高得標利率達1.82%，較今年2月26日發行的同年期公債最高得標利率1.3410%，大幅上升47.9個基本點，反映近期債券市場利率中樞明顯墊高。

本期公債公告及實際發行額均為250億元，其中競標部分249.939億元，投標總額392.5億元，得標總額249.939億元，投標倍數為1.57倍。最低得標利率為1.7000%，最高得標利率1.8200%，得標高低利率差達0.120個百分點，加權平均得標利率則為1.7790%，顯示市場對5年期公債要求的殖利率水準較今年初明顯提高。

從得標結構觀察，銀行業承接比重占80.80%，較上次同年期公債的74.16%增加6.64個百分點；證券業占18.80%，較上次20.17%下降1.37個百分點；票券業占0.40%，保險業本期則未參與競標。

市場人士指出，本期5年期公債得標利率明顯高於今年2月同年期水準，顯示在市場對通膨、利率走勢及政府債券供給等因素持續關注下，中長天期債券殖利率仍面臨上行壓力。值得注意的是，銀行業承接比重增加，也反映金融機構在目前利率環境下，對中期政府公債的配置需求仍具一定支撐。