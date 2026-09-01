心元資本完成6,888萬美元第六期基金募資 管理資產突破五億美元

心元資本（Cherubic Ventures）1日宣布，完成第六期基金（Fund VI）募資，規模達6,888萬美元（約新台幣21.79億元）。6,888萬美元的基金規模有東亞文化中「8」象徵興旺與好運的吉祥寓意。隨著本期基金完成募集，心元資本旗下六檔基金累計管理資產（AUM）正式突破五億美元（約新台幣158.18億元）。

心元資本六檔基金的投資人涵蓋全球具代表性的機構投資人與基金會，以及上市公司、家族辦公室、成功創業家與高淨值個人投資人。

Fund VI預期將持續聚焦早期投資，投資範圍涵蓋基礎建設、開發者工具、企業軟體、醫療、實體人工智慧（Physical AI）與機器人等 AI 原生（AI-native）領域。投資組合中的機器人新創Sudo AI，成立約兩年估值已近20億美元，躋身獨角獸行列。

心元資本創始執行合夥人鄭博仁（Matt Cheng）表示：「走過十年，我比任何時候都更確定自己為什麼選擇早期投資。能和傑出的創業者一起，在不確定中找到方向，最終改變一個產業，正是讓我一直努力的最大動力。」

AI 正逐漸成為重塑各產業的底層平台，心元資本持續尋找運用新技術重新定義市場的創業者。自 2024 年起，投資的AI原生公司涵蓋基礎建設、開發者工具、企業軟體、醫療、實體人工智慧與機器人等領域。

在機器人領域，Sudo AI由國際具身智能（Embodied AI）與3D視覺領域重要學者、PointNet共同作者Hao Su，以及連續創業家Robin Han共同創立。其sudo R1 機器人系統透過虛擬模擬訓練，無需依賴真實世界的操作資料，也能穩定處理從未見過的物件，為機器人走向大規模應用突破重要瓶頸，心元資本是最早期機構投資人。

心元資本也是前GitHub執行長Thomas Dohmke創立的開發者平台Entire早期投資人，該公司今年稍早完成6,000萬美元募資，創下開發者工具新創史上最大種子輪募資紀錄。

第六期基金仍處於早期階段，投資組合公司在心元投資後已累計吸引超過五億美元後續資金。其他代表性投資包括AI專利科技平台 Patlytics，以及Max AI、Generation Lab、therapiAI等醫療與藥物開發公司。

心元資本成立於 2015 年，是全球最早採用單一合夥人（Solo GP）模式的創投之一，成立至今已在全球投資超過200家公司，包括早期投資 Hims & Hers、Flexport、Calm、Paidy、91APP、Astranis 等。Hims & Hers已在紐約證券交易所上市、91APP在台灣上櫃，Paidy則由PayPal以27億美元收購，心元資本也是全球數十家獨角獸公司的最早期機構投資人。

第六期基金是心元資本第二個十年的開始。鄭博仁表示，進入下一個十年，會繼續保持早期（Stay early），和最傑出的創業者一起，建構希望看見的未來。