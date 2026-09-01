法國巴黎銀行財富管理：看好半導體、加碼歐洲銀行

法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊第207期指出，AI投資動能延續，看好半導體、加碼歐洲銀行。

法國巴黎銀行財富管理表示，美股受資本支出增加帶動，AI基礎設施相關股票在第2季貢獻約一半的每股盈餘增幅，其他類股的獲利成長也呈現加速跡象，預期下半年成長動能將進一步擴大。然而，AI變現能力的長期發展仍有待觀察，同時中國近期推出Kimi K3模型，也讓市場更加關注美國企業能否在提升演算法效率上取得進一步突破。

投資配置方面，法國巴黎銀行財富管理仍偏好科技以外的受惠產業，包括工業、公用事業及原物料，同樣受惠於超大規模雲端服務商持續增加資本支出；並持續看好半導體、記憶體及電力基礎設施、電氣化等供應受限領域，預期相關市場供需失衡可望延續至2027年。

針對半導體類股，法國巴黎銀行財富管理指出，AI資本支出維持高檔，有利於記憶體價格維持強勢，半導體獲利成長動能也可望持續強勁。近期投資人降低風險部位後，相關產業的布局機會也逐步浮現，但波動度仍可能偏高。不過，考量整體市場評價已處於相對高檔，仍建議投資人採取選擇性布局，維持多元配置。

歐洲股市近期展現韌性，法國巴黎銀行財富管理表示，相較於評價偏高的美股，歐股評價仍具吸引力，且指數對大型科技股的集中度較低，有助於提供更分散的投資機會。

在投資配置方面，法國巴黎銀行財富管理表示，已將歐洲股票的投資觀點調升至中性，並將歐洲銀行類股調升至加碼評等，同時將旅遊休閒、汽車及媒體類股調升至中性，反映資金逐步轉向景氣循環型產業。尤其歐洲銀行受惠於穩健的營運環境及強勁的交易業務，獲利表現持續受到支撐，類股表現也持續領先市場。

此外，歐洲製造業活動逐步改善，資料中心、自動化、半導體及航太等產業相關需求亦有所回升；德國基礎建設及國防支出計畫，則可望成為未來數年的重要成長動能。鑑於貨幣政策支持減弱，半導體、基礎建設及國防支出可望成為後續投資布局的重要方向。

A股方面，法國巴黎銀行財富管理認為，近期有三項發展值得關注：大型新股上市帶動初級市場融資規模進一步擴大；企業股票回購金額雖持續增加，但二級市場成交量已較近期高點回跌；此外，受國家隊資金帶動，A股ETF也持續出現強勁淨流入。儘管市場近期進入整理，隨著境內資金重新配置，加上政策可能進一步提供支持，A股市場逐步走高的趨勢仍未改變。

在產業配置方面，法國巴黎銀行財富管理認為，中國半導體股近期也受到全球AI交易修正影響，但這波震盪反而為部分優質科技龍頭提供布局機會，相關企業第2季業績及未來數季展望均優於市場預期。

此外，保險類股未來表現有望優於大型中資銀行，主要受惠於淨投資收益率改善、財富管理產品需求強勁及資本市場改革；受實體經濟信貸需求疲弱影響，銀行貸款成長及淨利差改善均呈現放緩跡象。生技及生醫類股近期也重拾動能，受惠於美國相關政策不確定性下降，以及市場預期中國與國際製藥企業之間將有更多業務合作。