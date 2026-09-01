凱基金數位資產創新！協力DigiFT發行全球首檔台股 ETF 鏈上 RWA 代幣

凱基金控的數位資產金融創新再往前跨出一大步，繼今年二月，旗下凱基銀行成功開辦虛擬資產保管試辦業務之後，1日宣布，透過凱基證券香港子公司KGI Asia與新一代真實世界資產（RWA）代幣交易所DigiFT合作，由DigiFT於鏈上發行全球首檔連結台股ETF的RWA代幣「kTW50」（連結標的為凱基台灣TOP50 ETF）。此項創舉不但大幅提升台股在數位資產領域的能見度，更凸顯凱基金控在數位資產金融創新已位居業界領先地位。

台股今年衝出48,218新高點，總市值已躍升至全球第五大股票市場，其中，以投資台股為主的ETF（不含槓反）扮演關鍵推手，截至8月28日止，不但受益人數突破1,700萬人，整體規模亦突破新台幣7兆元，反映台灣的投資戰略地位已從AI產業供應鏈外溢至資本市場。凱基金控認為，台灣正迎來「從科技島到資本島」的結構性轉變，AI紅利將是未來10年的資本追逐焦點，期待「kTW50」代幣能夠扮演台股代幣化金融的前哨尖兵，吸引鏈上Web 3.0投資人的目光，進而帶動更多鏈上資金活水湧入台灣市場。

凱基金控資深副總許維銘表示，台灣作為全球 AI 核心樞紐，並在半導體、先進製造及 AI 基礎設施等領域具備世界領先的實力，凱基台灣TOP50 ETF（009816）匯聚了台灣最具影響力的優質企業，提供投資人參與AI革命長期成長機會的獨特管道。凱基金控持續拓展在Web 3.0生態系中的布局，目標成為傳統金融與代幣化金融之間的重要橋樑，也相信資產代幣化有潛力透過提升可及性、效率及透明度，徹底改變全球資本市場的運作方式。許維銘說：「很高興與 DigiFT 攜手合作，推出『kTW50』代幣，為境外合格投資人提供全新的鏈上投資標的，相信這是塑造未來金融發展的重要一步，並將加速傳統金融體系與數位資產生態系的融合。」

DigiFT創辦人兼首席執行長張之皓則指出，每一個成熟的市場都是由現金（Cash）、收益（Income）與成長（Growth）三大支柱分層建構，鏈上金融多年來已具備前兩者，而 kTW50 則補上了第三塊拼圖：提供一條合規且受監管的成長型資產配置，與既有的現金及收益型工具並列，這正是機構投資組合長期以來的建構方式，也將成為未來鏈上投資組合的發展模式。

作為數位資產金融創新的業界領跑者，凱基金控將持續關注Web3.0與數位資產等新興發展趨勢，加速鏈結傳統金融與數位生態，為全球投資人創造跨時代的金融新價值。