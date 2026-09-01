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華許放鷹挫金價 國銀：本周重點守住4,400美元關口 留意這幾項數據

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
美國聯準會主席華許上周五於傑克森洞年會放鷹重挫金價。 路透
美國聯準會主席華許上周五於傑克森洞年會放鷹重挫金價。 路透

美國聯準會主席華許上周五於傑克森洞年會放鷹重挫金價國銀指出，本周如能守住4,400美元關口，在短線跌幅不輕下，有機會反轉收復4,500美元後繼續上行。本周美國重要經濟數據將陸續出爐，市場關注焦點是8月非農就業報告，可能對聯準會9月利率決策形成關鍵影響，另中東地緣局勢發展也可能對金價走勢產生明顯影響。

臺銀金市報告分析，上周金價先受美國TGA資金運用及中東局勢影響，一度逼近4,700美元，後美國PCE數據顯示通膨依然頑固，加上聯準會主席華許於全球央行年會發表偏鷹談話，Fed升息預期升溫，導致金價下挫至4,450美元附近。

展望本周，臺銀指出，如能守住4,400關口，在短線跌幅不輕下，有機會反轉收復4,500美元後繼續上行；然而華許演說後，FEDWATCH顯示9月升息機率已由約40%升至約60%，如賣壓持續湧現，金價恐跌破4,400美元再向下尋求支撐。本周美國重要經濟數據將陸續出爐，市場關注焦點是8月非農就業報告，可能對聯準會9月利率決策形成關鍵影響，另外中東地緣局勢發展，也可能對金價走勢產生明顯影響，亦為市場觀察重點。

盤點金價支撐因素包括印度節慶旺季將至，金飾需求升溫；美債規模創高，資金轉向「貨幣貶值交易」；技術面下方月均線與半年均線支撐不弱。利空因素有中國經濟成長趨緩，削弱金飾需求；華許演說釋出偏鷹訊號，升息預期升高；技術面4,550美元上方壓力偏大，限縮反彈空間。

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