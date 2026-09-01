華許一席話讓金價急殺！8月仍漲9.7% 下一關看非農

國際金價延續上周五急殺後的弱勢，9月首個交易日仍在近兩周低檔震盪。金價1日盤中一度下探每英兩4,428.15美元，4,400美元整數關卡再度成為多空攻防焦點。

金價這波「衝高後跳水」主要受到美國聯準會（Fed）主席華許鷹派談話衝擊。華許表示，若通膨無法持續朝2%目標回落，Fed可能仍需採取更多行動，市場對9月升息的押注隨即從談話前約36%大增至逾60%。美元、美債殖利率同步走高，使不孳息的黃金承受賣壓。

值得注意的是，黃金雖然高檔急挫，但8月仍累計大漲約9.7%，創今年1月以來最佳單月表現，顯示中長線多頭尚未完全退場。外銀也仍偏多看待後市，渣打目標價上看每英兩4,900美元，星展更看好第4季有機會站上5,300美元。

短線市場則將緊盯4,400美元能否守穩，以及本周ADP、非農就業數據。若美國就業仍強勁，升息預期可能進一步升溫；反之，就業降溫則有望替連日重挫的金價帶來喘息空間。