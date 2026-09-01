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法巴人壽「價值大師 」專案 連結 Shiller 全球多元配置策略投資帳戶

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

法國巴黎人壽再度攜手永豐銀行全新推出「價值大師」投資型保險專案，透過全球布局、智慧選股及動態風控機制，協助客戶在多變的市場環境中掌握長期投資機會，並於即日起於永豐銀行及永豐金證券銷售，連結委託中國信託投信操作之「Shiller全球多元配置策略投資帳戶」，以「全、智、動 – 全球布局、智慧選股、動態風控」為核心，結合諾貝爾經濟學獎得主席勒（R. J. Shiller）價值投資概念CAPE®比率與股債多元配置策略，展現法巴人壽持續以創新保險與資產配置方案，協助客戶建立長期財務韌性的承諾。

法巴人壽總經理黃宥甄表示，在全球市場變化加速的環境下，客戶愈加重視兼顧成長潛力與投資韌性的解決方案。「價值大師』」連結「Shiller全球多元配置策略投資帳戶」希望透過紀律化的全球資產配置，協助保戶掌握長期投資機會，並提升面對市場波動的應變能力。

「法國巴黎人壽價值大師（外幣）變額年金／萬能壽險保險」的「Shiller全球多元配置策略投資帳戶」採全球布局思維，分散配置美國、歐洲及亞洲等市場，捕捉不同區域創新、復甦與成長動能，為投資組合建立更均衡的基礎。

在智慧選股策略上，「Shiller全球多元配置策略投資帳戶」導入諾貝爾經濟學獎得主席勒發展的CAPE®比率概念，透過周期調整本益比評估長期價值，降低單一年度盈餘波動造成的估值干擾。投資策略將全球主要產業依相對CAPE®比率排序，篩選具合理估值與長期成長潛力的產業，並搭配動能條件與每月再平衡機制，降低產業權重大幅變動的影響。

股票配置外，「Shiller全球多元配置策略投資帳戶」亦納入全市場核心債券、非投資等級債及新興市場債等固定收益資產，強化收益來源與防禦效果。投資團隊將隨時控制風險，依經濟周期、市場風險、通膨與利率四大訊號動態調整資產配置；當市場風險升溫時，可降低股票或債券曝險並轉向現金，以期在不同景氣階段兼顧成長與防禦，達到客戶期望資產穩健的需求。

「Shiller全球多元配置策略投資帳戶」提供每月撥回機制，當資產撥回基準日帳戶淨值大於等於8時，撥回年率為5％；此外也有每月不定期撥回，若當月出現任一日之帳戶淨值大於10.25美元時每單位加碼撥回0.05美元，不定期撥回每月以一次為限。惟須注意撥回來源可能是本金且撥回率或撥回金額非固定，投資帳戶撥回率與基金配息率不同亦不等於獲利率。

該保單兼具保險保障與資產配置功能，採後收型帳戶管理費用設計，保戶繳交之保險費可依保單約定投入投資配置；繳納新臺幣300萬元或美元10萬元以上保險費之客戶，可依保單條款規定享有帳戶管理費用折扣。

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