超高齡社會來襲 合庫人壽「合利鑫旺」9月登場 陪伴不同人生階段

隨著台灣進入超高齡社會，從成家、生子到退休與家庭照顧，不同人生階段面臨的責任與保障需求也持續改變。因應家庭結構與高齡化趨勢，合庫人壽9月推出「合作金庫人壽合利鑫旺利率變動型終身壽險－定期給付型」(下稱「合利鑫旺」)，投保年齡涵蓋0至88歲，並提供特定人生階段調整基本保險金額的設計，讓民眾可依自身需求進行保障規劃。

人生進入不同階段，家庭責任也隨之改變。年輕族群可能面臨結婚、生子等人生大事，中高齡族群則逐漸關注退休生活及資產傳承，因此定期檢視保障內容，也成為家庭財務規劃的重要一環。「合利鑫旺」投保年齡涵蓋0至88歲，最低投保金額4萬元、最高2.1億元，讓不同年齡族群可依自身需求及財務狀況進行規劃；保費達45萬元享0.8%保費折扣，100萬元以上則提供1.8%保費折扣，提供不同資金規劃需求更多選擇。

合庫人壽說明，考量人生階段及家庭責任可能產生變化，「合利鑫旺」提供「增加基本保險金額選擇權」。保戶於結婚、生子等符合約定的特定人生階段，可依保單條款申請提高基本保險金額，讓保障規劃能因應家庭責任的改變適時調整，兼顧資產累積與家庭責任防護。