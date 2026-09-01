滙豐：8成台灣富裕投資人重視專業顧問的「安心支持」

人工智慧(AI)的發展正迅速改變富裕人士及其投資和建立財務組合的方式。根據滙豐最新出爐的人類與人工智慧的協作優勢：滙豐全球富裕客戶報告(The Human-AI Advantage: HSBC Global Affluent Investor Snapshot 2026)顯示， 台灣富裕及高資產投資人最常應用AI的領域為金融和投資，惟有超過8成的受訪者仍重視專業顧問提供的「安心感」。其中，台灣投資人需要理專「協助解讀複雜資訊並提供客製化說明」的比例也高居本次受訪十個市場之冠，顯見AI雖然提供投資人更多選擇和豐富資訊，但在決策之前，仍相當仰賴金融專業人士和機構的建議，顯見掌握最終決策的關鍵仍是人。

滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢表示：「AI探索的終點，是財管專業的起點。我們觀察到，越來越多客戶開始利用AI探索各種選擇，但在做出投資決策時，客戶依然看重值得信賴的金融專業顧問所提供的判斷力、情境分析以及責任感。這也凸顯了滙豐的優勢，憑藉國際化視野與全球資源，我們將持續扮演關鍵角色，為客戶提供專業、可信任且符合需求的指引。」

參與本次調查的台灣受訪者中，絕大多數(94%)都在使用AI，其中79%將其應用於金融和投資領域，這使得金融超過工作與職涯發展(69%)及日常生活(68%)成為他們最常應用AI的領域。儘管多數投資人已離不開AI，但他們最重視的依然是與專業人士的合作關係，他們最看重的依然是可信賴的專業合作：既能掌握其整體需求，也能在關鍵決策上分擔責任、減輕心理負擔。

當被問及最近一次投資想法的來源時，58%的台灣受訪者提到金融專業人士和機構，而提到AI的比例為40%。而在實際進行最終投資決策時，這一差距進一步拉大，40%的受訪者表示金融專業人士和機構是影響其決策的關鍵因素，比例是AI (9%)的四倍多。

可以發現，投資人越接近最終決策時，傾向尋求專業人士的協助。81%的台灣投資人看重金融專業顧問提供的安心感，71%則重視其策略分析能力。金融專業顧問最受投資人重視的能力包含：協助解讀複雜資訊並提供客製化說明(34%)、識別AI生成資料中的錯誤(29%)以及運用專業判斷進行驗證(27%)。台灣投資人主要利用AI進行分析與研究(74%)、協助擬定策略(47%)以及針對自身想法獲取第二意見(38%)。

值得一提的是，隨著財富的增長，投資人對AI的接受度及其對金融投資報酬的預期影響也隨之增加，同時，對專業知識的需求以及對金融專業顧問應提供的價值期望也日益提高。有50%的台灣富裕投資人認為，理想的金融決策方式是 AI 與顧問協作的混合模式(Hybrid model)。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理及金融服務方案部負責人李勝凱表示：「這些發現對財富管理的未來具有重大意義，AI讓投資人能自己掌握更多訊息，對專業服務的期望也更高。滙豐擁有頂級全球專家團隊，不但會定期更新市場資訊與數據，還能夠依據客戶與全家人的需求，提供超客製化的資產管理規劃及多元產品選擇，以實現子女教育、家庭保障、退休規劃到世代財富傳承等全方位的目標。」