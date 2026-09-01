北部人信用卡額度高？她北漂見同事「隨手刷2萬」驚呆 過來人曝解答

南北生活習慣差異再掀討論！一名從小在台南長大的女網友表示，家人過去幾乎都習慣使用現金消費，對信用卡的依賴不高，直到出社會認識幾名北部同事後，才發現對方不僅相當習慣刷卡，聚會時也常大方先替大家代墊費用，甚至不急著向其他人收錢。她回憶，光是吃飯、叫車及唱歌，同事就曾隨手刷下近2萬元，讓她忍不住好奇，「北部人信用卡額度都這麼高嗎？」貼文曝光後，引起網友熱烈討論。

這名女網友在Dcard以「北部人信用卡額度都這麼高嗎」為題，指出自己從小在台南長大，家人平時消費幾乎都以現金為主，很少使用信用卡。不過北上工作後認識幾名新同事，她才發現對方似乎相當習慣使用信用卡，不只結帳時直接刷卡，聚餐或出遊時也經常主動替大家先墊錢，之後再慢慢收回款項。

這名女網友進一步說明，上週光是吃飯、叫車與唱歌等行程，同事就直接刷了近2萬元，但大家的薪資其實也沒有特別高，讓她相當不解，忍不住想問北部人的信用卡額度究竟有多高，才能這麼隨意刷下大筆金額？

貼文一出後，不少網友都表示「我覺得這不是薪水多寡或闊綽，純粹是『付款工具』的用法不同」、「消費習慣而已，跟哪裡人沒關係，反而是習慣現金交易的人，口袋較飽滿機會大」、「就單純觀念不同而已，北部的人比較早知道金融經濟問題，中南部人偏保守主義，現金比較有安全感」、「在台北基本帶一隻手機就能趴趴走」、「刷卡比身上帶現金方便很多啊，現在手機可以綁卡支付，甚至不需要帶錢包出門」。

此外，也有網友回應「同事主動刷卡，主要是為了賺信用卡回饋、滿額禮或哩程」、「幫忙先刷是可以累積點數換取信用卡優惠，有現金回饋的等於是直接賺到，這才是主要原因吧」、「可以刷卡當然是刷卡，有現金回饋幹嘛不拿」、「刷卡有回饋啊，先刷那麼多很爽欸，反正妳們又不是不給錢」、「當然樂意幫妳刷啊，能賺回饋的」、「刷卡可以積點或紅利回饋，只要消費超過100元我就刷卡，怎麼爛至少有1%回饋」。

事實上，銀行會依據用戶狀況給予不同的信用額度。本站曾報導，一名網友分享，近期拿到銀行寄發的信用卡，不過看到信用額度只被核准了2萬4000元，比不少剛出社會的「信用小白」額度還低，令他傻眼直呼「刷新三觀」。

對此，許多同路人紛紛比慘，曬出自己的額度，表示「你可能沒看過不到一萬的」、「我中信卡額度只有1萬8000元，有誰可以比我慘」「我第一次辦卡也是台新，額度只有2萬」、「還好吧！我出社會辦的信用卡，到現在過了22年還是只有1萬額度」；其中更有人的信用額度僅達1000元，哀怨回應原PO「已經很高了」，讓不少網友朝聖，「這種額度太羞辱人了」、「95加滿，加油員：先生您刷爆了」、「這比悠遊卡儲值上限還少好嗎」、「騙人的吧？我笑到岔氣」。