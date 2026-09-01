股匯雙升 新台幣再升抵31.6元

好市多黑鑽卡會員又有新福利，這次將優惠延伸至海外旅遊，攜手美諾度假會（Minor Vacation Club，原安納塔拉度假會）推出黑鑽卡主卡會員限定泰國住宿專案，4天3夜行程最低11,990元起，地點可選曼谷、寇立、普吉島、蘇梅島及清邁，包含住宿、每日飯店早餐及機場往返接送（不含機票），最高另可拿到9,000元好市多實體賣場商品抵用券。

2026-09-01 09:16