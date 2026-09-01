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股匯雙升 新台幣再升抵31.6元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台股今早開高，金融市場呈股匯雙升，新台幣匯價今早以31.64元開盤，小貶2.6分，但隨後在外資匯入下，開盤15分鐘內即升抵至31.6元。

匯銀分析，美伊衝突再起推升油價與通膨疑慮，加上華許偏鷹訊號升高9月升息預期，長端殖利率走高壓抑大盤，但AI與半導體股相對有撐，終場美股多數收低。

在美元和美債方面，美債殖利率走高，且長天期升幅較大、殖利率曲線轉陡，主因中東衝突推升油價與通膨疑慮，加上華許偏鷹立場使市場提高9月升息預期。美國財長貝森特稱日本有必要提高利率，提振日圓走升。

今早美元指數在99.47左右。

股匯 新台幣 匯價

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