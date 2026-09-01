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聚賢研發布局新能源市場 董事會決議投資酈天永續科技
聚賢研發-創（7631）董事會決議，以5,800萬元投資關係企業酈天永續科技，將持有其26.77%股權。
聚賢研發-創指出，酈天永續科技主要從事太陽光電、生質能、沼氣發電等再生能源系統開發、設計及建置等，與聚賢研發-創的既有工程技術及新能源發展策略具協同效益及互補性。
聚賢研發-創表示，投資酈天永續科技是為拓展公司於太陽光電、儲能、生質能及沼氣發電等新能源之布局，結合公司既有廠務水、氣、機電工程及AIoT整合能力，延伸營業範圍並建立多元化收益來源。
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