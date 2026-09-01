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好市多黑鑽卡新福利！泰國4天3夜11,990元起 最高送9千元賣場抵用券

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好市多攜手美諾度假會推黑鑽卡主卡會員限定泰國住宿專案，4天3夜行程最低11,990元起，最高另可拿到9,000元好市多實體賣場商品抵用券。好市多／提供
好市多攜手美諾度假會推黑鑽卡主卡會員限定泰國住宿專案，4天3夜行程最低11,990元起，最高另可拿到9,000元好市多實體賣場商品抵用券。好市多／提供

好市多黑鑽卡會員又有新福利，這次將優惠延伸至海外旅遊，攜手美諾度假會（Minor Vacation Club，原安納塔拉度假會）推出黑鑽卡主卡會員限定泰國住宿專案，4天3夜行程最低11,990元起，地點可選曼谷、寇立、普吉島、蘇梅島及清邁，包含住宿、每日飯店早餐及機場往返接送（不含機票），最高另可拿到9,000元好市多實體賣場商品抵用券。

這項專案將於9月1日開放預訂至10月31日，入住期限則一路延續至2027年2月28日。最大亮點是商品抵用券回饋，符合資格的黑鑽卡主卡會員完成入住，可獲得5,000元好市多實體賣場商品抵用券；若在9月30日前完成早鳥預訂，再加碼4,000元，最高合計9,000元。

若以最低專案價11,990元計算，9,000元商品抵用券約相當於專案價格再打2.5折，對平時就固定到好市多採買的會員來說，回饋幅度相當有感。不同目的地、飯店、房型及日期的實際住宿價格，須以預訂時顯示內容為準。

本次精選泰國5大熱門旅遊目的地，涵蓋城市探索至海島度假。今年專案進一步擴大住宿選擇，特別於寇立與普吉島兩大度假會提供32至35坪的雙臥房型，可容納4大2小（共6人）同住，解決家族旅遊或好友同遊的分房痛點，同時享有寬敞的客廳與隱私性十足的私人空間，共度高品質的度假時光。此外，專案亦涵蓋曼谷河畔精品住宿、蘇梅島獨立泳池別墅，以及蘊含泰北文化底蘊的清邁度假套房，無論家庭或多人同遊皆有合適選擇。

普吉島邁考安納塔拉度假會另備早鳥限定升等禮遇，於10月31日前完成入住，可免費升等至約56坪的單臥室泳池別墅，獨享私人泳池與寬敞度假空間。

此專案僅限好市多黑鑽卡主卡會員參與，有別於一般飯店住宿優惠，入住期間賓客須與配偶或伴侶共同參加約90至120分鐘的美諾度假會預覽介紹，由專人介紹旗下度假會設施及相關方案。有興趣的黑鑽卡主卡會員，請事先將預覽介紹時間納入行程安排，此為享有本專案的必要條件。

黑鑽卡 泰國 好市多

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