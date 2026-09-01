吸引保險業資金回流 金管會估三年3,000億

金管會主委彭金隆正著手改變台灣壽險業沿用數十年的投資模式，希望降低業者對美元資產的依賴。金管會計劃未來三年吸引新台幣3,000億元壽險資金回台，並降低AI、半導體及長照等領域的投資限制與風險資本計提。

台灣壽險業管理逾1.2兆美元資產，高於台灣一年經濟產值；海外投資超過6,900億美元，其中約1,620億美元投入美國公司債。這些美元資產多用來支應新台幣負債，匯率劇烈波動時容易蒙受損失。

彭博引述知情人士指出，金管會已按季檢視壽險業海外投資，以掌握美元曝險；今年起並要求業者訂定年度目標，減少新台幣負債相對應的海外資產曝險、增加國內投資及美元保單銷售。這些目標也和壽險業高階主管的績效考核掛鉤。

金管會回覆彭博表示，今年已新增幣別配置指標，納入壽險業經營管理評估，目的在減少幣別不相稱並鼓勵國內投資。業者也須提出改善資產與負債幣別及存續期間不相稱的計畫，調整商品結構，並管理匯率及利率風險；未能達標者，須說明原因及內部改善措施。

彭金隆說：「我們想打造的，是以台灣產業優勢及特色為核心的資產管理中心，投資台灣，也支持台灣企業。我們不想只是打造一個圍繞資金流動的金融中心。」

彭博分析，相關調整將使壽險業逐步減少投資外國企業發行的美元債及美國公債，也可能降低對境外收購基金的投資承諾，把更多資金轉向國內基礎建設及房地產。