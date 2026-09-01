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玉山金總資產 將衝第五大

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金控前五大總資產規模，即將看不到公股身影。據估算，玉山金（2884）第3季併入三商美邦人壽後，總資產可望達5.8兆元，超車合庫金（5880）、躍居金控排名第五大；另外，彰銀（2801）若再整併國票金，新集團資產也將突破4兆元，預料排名也將調整。

據各金控半年報揭露，13家金控第2季底總資產達87.96兆元，創史上新高，單季增加3.83兆元、季增4.55%。目前前五大依序為國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、台新新光金（2887）及合庫金。

其中，玉山金第2季總資產4.87兆元，目前排名第九；第3季三商美邦人壽納入後，規模可望一口氣衝上約5.8兆元。金融圈指出，屆時玉山金將超車元大金（2885）5.15兆元、兆豐金（2886）5.23兆元、第一金（2892）5.24兆元及合庫金5.45兆元，直接跳升第五大。

這也意味金控前五大將首度全由民營金控包辦。去年底台新新光金因合併躍居第四後，前五大已只剩合庫金一家公股背景；若玉山金再超車，合庫金也將退出五強。

不只前段班變天，末段排名也可能翻盤。彰銀若與國票金（2889）合併，新集團規模將上看4.04兆元，跨過4兆元，與永豐金（2890）不相上下。

玉山金 資產 國泰金

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