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熱錢湧 台幣單月升6.26角

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台幣匯價昨（31）日以31.666元作收，小貶3.8分，終止連三個交易日升值，成交量放大至35.5億美元，市場估計外資昨日匯出約20億美元。匯銀人士指出，主要受外資反手賣超台股、調節資金並匯出所致，讓新台幣在月底出現小幅回落。

回顧8月，新台幣匯價走勢明顯翻多。6、7月受到外資賣超台股及資金匯出影響，匯價分別貶值4.53角、4.55角，連續兩月月線收黑；進入8月後，外資重新轉為大舉買進台股，資金回流明顯，帶動新台幣月線終止連二黑，單月升值6.26角，升幅1.97%。

展望後市，匯市焦點重新回到美國聯準會（Fed）利率政策。Fed主席華許日前在傑克森洞全球央行年會表示，若決策者無法確信潛在通膨將回到2%目標，Fed仍有工作要做。市場解讀，此番談話已是聯準會釋出可能進一步升息、抑制通膨的明確訊號之一。

華許發言後，利率期貨市場對聯準會9月升息的預期快速升溫，機率由原本約40%升至60%左右，美元同步獲得支撐，也讓亞洲貨幣面臨一定壓力。若後續美國通膨數據仍偏高，美元走強及外資資金動向，都可能成為影響新台幣9月走勢的重要變數。

匯銀人士表示，8月外資買超台股成為新台幣走強的重要支撐，加上部分出口商月底結匯需求增加，使新台幣上周連續三個交易日走升。不過，昨日外資轉為賣超台股，並伴隨資金匯出，使新台幣升勢暫歇。

昨日美元指數上揚0.31%，新台幣貶0.12%，日圓貶0.04%，韓元升值0.25%、人民幣升值0.01%。

台幣 熱錢 匯價

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