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金控今年配息量能上看1.5兆 明年股息大紅包有戲

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
13家金控半年報31日全數出爐，上半年稅後純益4,400億元，另有3,337億元賣股利得轉入未分配盈餘；加計前期未分配盈餘與公積迴轉，法人估可分配盈餘基礎逾1.5兆元，配息量能充沛、底氣十足。 圖／聯合報系資料照片
13家金控半年報31日全數出爐，上半年稅後純益4,400億元，另有3,337億元賣股利得轉入未分配盈餘；加計前期未分配盈餘與公積迴轉，法人估可分配盈餘基礎逾1.5兆元，配息量能充沛、底氣十足。 圖／聯合報系資料照片

金控股明年股息大紅包有戲。13家金控半年報31日全數出爐，上半年稅後純益4,400億元，另有3,337億元賣股利得轉入未分配盈餘；加計前期未分配盈餘與公積迴轉，法人估可分配盈餘基礎逾1.5兆元，配息量能充沛、底氣十足。

今年最大變化來自壽險業接軌新制。金控旗下子壽險處分帳列OCI股票後，已實現資本利得不再計入當期損益，而是轉入未分配盈餘，扣除依法提列一成法定公積後，可成為未來配息來源。

這也是今年部分壽險型金控法說會頻頻出現「調整後獲利」的原因，目的就是讓市場看見完整配息底氣。

所謂「調整後」，就是財報稅後純益，再加上賣股已賺到、但未進損益表的資本利得。

第2季台美股飆漲，讓這批配息銀彈快速膨脹。據半年報，13家金控首季股票已實現資本利得922億元，第2季增至2,414億元、是首季的2.6倍；上半年累計3,337億元。

以各金控來看，第2季已實現股票利得以國泰金（2882）724億元居冠，富邦金（2881）583億元居次，台新新光金（2887）408億元、中信金（2891）265億元及凱基金（2883）248億元緊追。前五家全數都有壽險子公司，合計約2,228億元，占13家金控逾九成。

進一步把這筆賣股利得計入，13家金控上半年稅後純益4,400億元，加上OCI股票已實現利得3,337億元，「調整後獲利」高達7,737億元。其中，賣股利得規模已相當於稅後純益逾四分之三。

若再計入前期既有未分配盈餘及公積迴轉，法人圈估13家金控可分配盈餘基礎逾1.5兆元。

對照今年配發2025年度現金股利3,423億元已創新高，若下半年市況未大幅逆轉，2027年股利仍有維持高檔甚至再創高的空間。

配息底氣增加，也反映在淨值水位。13家金控6月底淨值近6.5兆元、續創歷史新高，單季增加近9,500億元或17%，顯示獲利與資產評價同步改善。

金控 配息 金控股

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