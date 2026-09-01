中信銀攔詐件數、金額雙冠 政院表揚

中國信託銀行攔詐有成，二○二五年臨櫃阻詐欺件數及金額均為金融業之首，展現響應國家打詐政策的成果，行政院長卓榮泰昨頒發「積極投入防詐機構」獎項，由中信銀董事長陳佳文代表受獎。

此外，中信銀仁德分行蔡姓櫃檯行員主動關懷客戶，協助客戶守護資產，獲頒「臨櫃攔阻績優金融從業人員」殊榮。蔡姓行員秉持「多問一句、守護積蓄」信念，近一年成功攔阻詐騙案件十八件，守護客戶資產達九六○萬元。例如有客戶原欲提前解約百萬元定存，蔡姓行員發現資金用途疑似涉及假黃金投資詐騙，隨即啟動警銀聯防機制，保住客戶積蓄。

內政部警政署統計，中信銀二○二五年臨櫃攔阻詐騙金額較二○二四年成長百分之四十五，成功攔阻二五二三件詐騙，攔阻金額累計超過廿億元，件數及金額皆居金融機構之冠。警示帳戶管理方面，二○二五年新增警示帳戶數較二○二四年減少百分之十五點三，連續三年下降。

中信銀行董事長陳佳文表示，身為金融機構，中國信託深知打擊金融犯罪、保護民眾資產，是金融機構需要持續努力的範疇，為此，中國信託長期推動創新科技防詐機制，以公私協力的實際行動擴大影響力，打造安全、公平的金融環境。

中信銀行在全台一千台ＡＴＭ導入ＡＩ「臉部遮蔽示警」功能，當系統偵測使用者以口罩、安全帽等物品遮掩臉部時，即時顯示提醒訊息，提升可疑交易辨識與防阻能力，透過科技創新將防詐防線延伸至各項金融服務。