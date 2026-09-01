科技阻詐高峰會頒獎 玉山帳戶安全鎖守關績優

金管會攜手行政院打詐中心及相關部會，於昨（31）日舉辦「2026金檢警聯防：科技阻詐，全域守護」高峰會，玉山銀行積極響應主管機關打詐政策，榮獲「積極投入防詐機構」及「臨櫃攔阻績優金融從業人員」兩項殊榮，展現玉山銀行長期投入金融防詐的具體成果與守護顧客責任。

顧客辦理定期存款解約或匯出大額款項等較高風險交易時，玉山銀行「指定聯絡人」服務透過主動通知顧客事先指定的家人或親友，協助即時確認交易情形，協助顧客在面對可疑情境時，增加判斷與保護。為了強化多元防詐機制，今年玉山銀行更推出帳戶安全鎖，讓顧客可透過行動銀行自主鎖定帳戶；同時開發潛在被害人模組，透過系統註記疑似受害者，及早啟動防詐措施，提升整體阻詐效能。

另外，玉山銀行分行因臨櫃攔阻有功獲表揚，分行同仁協助顧客辦理外幣匯出時，察覺匯款用途可疑，進一步關懷後發現，該筆款項疑似涉及「假遺產」詐騙，成功攔阻合計150萬美元（約新台幣4,800萬元）款項，展現第一線同仁敏銳的風險辨識能力。玉山銀行也透過積極舉辦防詐講座、數位平台宣導，推廣高齡等遭詐高風險顧客申請指定聯絡人服務，及早為顧客建立保護機制；針對年輕族群，則以數位內容加強宣導，協助不同年齡層民眾瞭解玉山各項防詐服務，讓防詐觀念融入日常生活。

玉山秉持以顧客為中心的理念，配合主管機關防詐策略進行全方位防護，從制度設計、科技使用到臨櫃關懷，期望在關鍵時刻陪伴顧客安心面對每一筆交易。玉山銀行表示，防詐工作需要主管機關、金融機構與社會大眾共同參與，未來將持續深化科技防詐應用與顧客關懷服務，打造更完整的防詐防線，守護每一份得來不易的財富與信任。