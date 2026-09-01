台美利差變化趨緩 7月衍生性商品交易降溫

中央銀行昨（31）日公布7月銀行衍生性金融商品交易量降溫，單月交易金額24兆1,657億元，較6月減少1.9兆元、月減7.29%；其中，市場主要交易品項「利率有關契約」交易量大幅縮減1兆951億元，月減27.87%，成為整體衍生性商品交易量下滑的主要原因。央行金檢處副處長謝人俊表示，7月市場參與者受到台美利差變化趨緩，以及暑期交易清淡等因素影響，降低基於利率預期變動所進行的避險及投機操作。

謝人俊指出，企業及金融機構在7月對未來利率變化的看法比較一致，沒有出現強烈的「升息或降息押注」。當市場認為台美利差短期不會出現劇烈變化，透過利率交換、利率期貨或其他利率衍生工具進行避險、套利與投機的必要性自然降低。

央行統計，7月銀行承作衍生性金融商品中，匯率契約折合新台幣21兆430億元，占整體交易量87.08%，仍是市場最大宗；利率契約2兆8,341億元，占11.72%；權益證券契約2,584億元，占1.07%；商品契約240億元，占0.1%；信用契約62億元，占0.03%。