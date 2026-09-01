聽新聞
0:00 / 0:00

壽險宣告利率掀調漲潮

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

隨著市場持續關注美國聯準會（Fed）後續貨幣政策，以及美國公債殖利率走勢，壽險公司9月宣告利率再掀調整潮。截至目前已公布9月最新宣告利率的業者中，合作金庫人壽將美元利變保單最高宣告利率調升至4.38%，躍居目前市場第二高，僅次於台灣人壽最高4.42%；富邦人壽則全面調升美元商品宣告利率0.05至0.1個百分點，最高來到4.35%。

另外，臺銀人壽、三商美邦人壽最高宣告利率也同步調至4.35%，顯示業者持續加碼美元利變保單競爭力。

合作金庫人壽9月調升「合作金庫人壽真美富利美元利率變動型終身壽險」宣告利率3個基本點（bps）至4.38%，一舉超越市場多數業者的4.35%水準，目前僅次於台灣人壽8月最高4.42%。合庫人壽台幣商品9月則按兵不動，以「合作金庫人壽合利超旺利率變動型終身壽險」最高2.75%。

富邦人壽9月也全面調升美元商品宣告利率，大動作將所有美元商品均調升0.05至0.1個百分點，調整後美元商品最高宣告利率由8月4.30%升至4.35%，加入市場4.35%梯隊。

臺銀人壽9月美元、台幣商品同步加碼。其中，美元商品共調升五張，包括「金美旺」、「金美添」、「金美永傳」、「金美永憶」及「金美永富」，均調升0.05個百分點，最高宣告利率由4.30%提高至4.35%。

台幣商品方面，臺銀人壽現售「安心傳家」調升0.1個百分點、「金永旺」調升0.05個百分點，調整後宣告利率均為2.5%；另推出新商品「金馬旺」，宣告利率訂為2.65%，為臺銀人壽目前台幣商品最高水準。此外，六張停售商品也調升0.05個百分點至2.25%。

三商美邦人壽美元商品最高宣告利率也由4.3%拉高至4.35%，近期新推出「盈聚美利」及「馥御臻寶」兩張商品，宣告利率均達4.35%；台幣商品最高宣告利率則維持2.70%。

目前已公布9月宣告利率的業者，美元商品以合庫人壽4.38%暫居最高；富邦人壽、遠雄人壽、友邦人壽、新光人壽、凱基人壽、元大人壽、全球人壽、第一金人壽、臺銀人壽及三商美邦人壽等，最高均落在4.35%；南山人壽及安聯人壽最高為4.3%，安達人壽則為4.25%。而台灣人壽、國泰人壽及宏泰人壽9月最新宣告利率尚未公布，其中台灣人壽美元最高宣告利率達4.42%。

壽險 利率 調漲

延伸閱讀

壽險利變型保單買氣降溫 保戶資金配置及商品結構改變

升息預期強 日本10年債殖利率飆2.95%創近30年新高

《「我是有錢人」迷思809》美債殖利率飆破5.3%！40兆美元債務壓頂，投資人小心5大風險

華許點燃9月升息押注 債券投資人仍不買帳

相關新聞

凱基金掛保證股利不掉隊 前七月EPS 4.41元

凱基金控昨（31）日召開第2季法說會，上半年調整後每股純益（EPS）達3.96元，續創歷史同期新高，前七月更達4.41元；針對投資人最關心的股利政策，凱基金控總經理楊文鈞承諾，股利絕對不會掉隊。

壽險宣告利率掀調漲潮

隨著市場持續關注美國聯準會（Fed）後續貨幣政策，以及美國公債殖利率走勢，壽險公司9月宣告利率再掀調整潮。截至目前已公布9月最新宣告利率的業者中，合作金庫人壽將美元利變保單最高宣告利率調升至4.38%，躍居目前市場第二高，僅次於台灣人壽最高4.42%；富邦人壽則全面調升美元商品宣告利率0.05至0.1個百分點，最高來到4.35%。

合庫金：現金股利將穩定成長

合庫金昨（31）日舉行法人說明會，市場聚焦股利政策，合庫表示，近三年股利皆達1元、發放率約八成，為維持穩定發放政策，未來會符合股東對現金股利穩定成長的期待。合庫金今年截至7月稅後純益160.7億元，續創歷年同期新高，年成長33.2%。

台美利差變化趨緩 7月衍生性商品交易降溫

中央銀行昨（31）日公布7月銀行衍生性金融商品交易量降溫，單月交易金額24兆1,657億元，較6月減少1.9兆元、月減7.29%；其中，市場主要交易品項「利率有關契約」交易量大幅縮減1兆951億元，月減27.87%，成為整體衍生性商品交易量下滑的主要原因。央行金檢處副處長謝人俊表示，7月市場參與者受到台美利差變化趨緩，以及暑期交易清淡等因素影響，降低基於利率預期變動所進行的避險及投機操作。

科技阻詐高峰會頒獎 國泰世華臨櫃攔阻17億元

國泰世華銀行積極響應政府打擊詐欺政策，持續透過科技創新強化金融防詐機制。銀行公會昨（31）日舉辦「2026金檢警聯防：科技阻詐，全域守護高峰會」，根據內政部警政署統計，國泰世華於2025年臨櫃攔阻成功件數逾2,200件，金額逾新台幣17.6億元，憑藉優異防詐實績，獲行政院院長卓榮泰頒發「積極投入防詐之金融機構」獎項，由國泰世華銀行董事長陳祖培代表受獎。

科技阻詐高峰會頒獎 玉山帳戶安全鎖守關績優

金管會攜手行政院打詐中心及相關部會，於昨（31）日舉辦「2026金檢警聯防：科技阻詐，全域守護」高峰會，玉山銀行積極響應主管機關打詐政策，榮獲「積極投入防詐機構」及「臨櫃攔阻績優金融從業人員」兩項殊榮，展現玉山銀行長期投入金融防詐的具體成果與守護顧客責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。