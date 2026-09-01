合庫金：現金股利將穩定成長

合庫金（5880）昨（31）日舉行法人說明會，市場聚焦股利政策，合庫表示，近三年股利皆達1元、發放率約八成，為維持穩定發放政策，未來會符合股東對現金股利穩定成長的期待。合庫金今年截至7月稅後純益160.7億元，續創歷年同期新高，年成長33.2%。

合庫金第2季法說會由總經理蘇佐政主持，他表示，儘管中東局勢震盪衝擊全球經濟，然AI技術快速擴張有效抵禦地緣政治帶來負面影響。合庫金首席經濟學家徐千婷指出，聯準會主席華許在全球央行年會釋出物價穩定堅定立場後，市場評估美國9月升息機率上升，下一次9月11日公布核心通膨資料若無改善，會大幅提高升息可能性。

至於台灣央行，徐千婷形容「升息的腳已經踩在油門上」，最終取決於通膨持續性；另包括實質利率轉負，近期市場資金偏緊而部分借款利率上升，或許升息可讓政策利率和市場利率一致等，相較上半年升息門檻明顯降低。

展望下半年房市，合庫主管表示，仍有交屋潮支撐，估呈現量縮價盤整格局。購屋需求回歸自住型，中古屋市場買氣相對回溫，預售屋市場偏向保守趨勢。依目前資訊觀察央行短期內全面鬆綁選擇性信用管制可能性仍偏低。