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凱基金掛保證股利不掉隊 前七月EPS 4.41元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
凱基金控昨日舉行法說會，總座楊文鈞（中）承諾股利不掉隊。左起為凱基投信總經理張慈恩、凱基證券總經理林志宏、凱基金控財務長黃碧玲、凱基人壽總經理郭瑜玲、凱基銀行總經理林素真、中華開發資本總經理南怡君。凱基金控／提供
凱基金控昨日舉行法說會，總座楊文鈞（中）承諾股利不掉隊。左起為凱基投信總經理張慈恩、凱基證券總經理林志宏、凱基金控財務長黃碧玲、凱基人壽總經理郭瑜玲、凱基銀行總經理林素真、中華開發資本總經理南怡君。凱基金控／提供

凱基金控（2883）昨（31）日召開第2季法說會，上半年調整後每股純益（EPS）達3.96元，續創歷史同期新高，前七月更達4.41元；針對投資人最關心的股利政策，凱基金控總經理楊文鈞承諾，股利絕對不會掉隊。

凱基金受惠於旗下子公司獲利爆發成長，上半年稅後純益達284.4億元，每股盈餘（EPS）達1.64元，若加計凱基人壽FVOCI股票處分利益393億元，合計對保留盈餘貢獻677.8億元，調整後EPS達3.96元，續創歷史同期新高。

股利政策方面，楊文鈞表示，銀行及證券子公司的盈餘上繳以70%為目標，實際配發仍會依當年度狀況調整，以大方向而言，凱基人壽接軌的時程表大幅超越原來的規劃，主因上半年淨值增加約1,300億元，樂觀看待今年凱基人壽對金控上繳的盈餘比率應能有顯著成長，超越去年度的10%。凱基金控財務長黃碧玲則補充，今年截至7月底，調整後EPS已有4.41元。

凱基人壽今年上半年國內股票年化投資報酬率高達38%，國外股票投報率也有10.3%，總投報率達6.6%創新高；CSM累計餘額達2,436億元，新契約CSM約158億元，凱基人壽總經理郭瑜玲指出，今年新契約CSM目標仍維持在330億至350億元區間，期望餘額目標維持「雙位數成長」，預期下半年動能更高，商品則持續推展投資型保單、健康與意外險與分紅保單銷售，以及亞資專區的保費融資業務；在AI發展的帶動下，投資布局著眼於股權投資。

針對金融併購議題，楊文鈞表示，永遠在評估任何可能的機會，重點會放在「銀行端」。如果把金控比喻為一棵大樹，銀行就是接觸客戶最全面、最頻繁的根基。除了評估外部併購機會，也持續透過自身拓展分行與金融科技進行深耕。

凱基證券總經理林志宏則表示，今年上半年已發行37億元次順位債，並完成30億元盈餘轉增資，截至7月底，資本適足率逾260%；下半年預計還會有一檔次順位債發行，也持續與金控討論未來的資本規劃與增資需求。

凱基銀行總經理林素真指出，今年上半年銀行聚焦財管，截至今年6月底，亞資專區客戶數已突破450戶，資產管理規模逾310億元，專區績效排名第六。

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