快訊

獨／竹北市長藍白合大逆轉？林為洲奔走協調 藍白可能共推「他」

震撼彈！「公主遊輪」退出台灣市場 即日起全面停止銷售、官網已關閉

不想等了！馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

聽新聞
0:00 / 0:00

兩樁整併將撼動金控資產排名！玉山金進前五 「新國票」脫末座了？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
玉山金第3季併入三商美邦人壽後，總資產可望達5.8兆元，超車合庫金、躍居金控排名第五大。圖／玉山金控提供
玉山金第3季併入三商美邦人壽後，總資產可望達5.8兆元，超車合庫金、躍居金控排名第五大。圖／玉山金控提供

金控前五大總資產規模，即將看不到公股身影。據估算，玉山金（2884）第3季併入三商美邦人壽後，總資產可望達5.8兆元，超車合庫金（5880）、躍居金控排名第五大；彰銀（2801）若再整併國票金（2889），新集團資產也將突破4兆元，金控排名上下同步洗牌。

據各金控半年報揭露，13家金控第2季底總資產達87.96兆元寫史上新高，單季增加3.83兆元、季增4.55%。目前前五大依序為國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、台新新光金（2887）及合庫金。

其中，玉山金第2季總資產4.87兆元，目前排名第九；第3季三商美邦人壽納入後，規模可望一口氣衝上約5.8兆元。

金融圈指出，屆時玉山金將連超元大金（2885）5.15兆元、兆豐金（2886）5.23兆元、第一金（2892）5.24兆元及合庫金5.45兆元，直接跳升第五大。

這也意味金控前五大將首度全由民營金控包辦。去年底台新新光金因合併躍居第四後，前五大已只剩合庫金一家公股背景；若玉山金再超車，合庫金也將退出五強。

不只前段班變天，末段排名也可能翻盤。彰銀第2季總資產約3.54兆元，若與國票金第2季5,081億元資產合計，新集團規模將上看4.04兆元，跨過「4兆元俱樂部」。

以目前排名來看，國票金僅約0.51兆元、仍居13家金控末座；若整併彰銀後規模達4.04兆元，將超過永豐金（2890）目前約4兆元，國票金可望一舉擺脫墊底格局。

近兩年金融整併已成改寫資產版圖最快途徑。去年台新新光金靠合併躍居第四，今年若玉山金、彰銀與國票金兩案陸續成行，金控排名將從前五大一路洗牌到後段班，民營金控「做大」競賽也將再升溫。

玉山金 金控 整併 合庫金 國泰金 中信金

延伸閱讀

彰銀、國票金「公公併」爆合併傳聞！陳重銘樂觀其成：持股總價值不變

13家金控前七月獲利4,927億元寫新高 現金股利看增26%

合庫金法說會／前7月獲利160.7億元、年成長33.2% 總資產5.4兆

國銀富豪財管規模 三兆元時代要來了

相關新聞

華許放鷹新台幣爆量小貶 8月仍強升6.26角

美國聯準會主席華許放鷹、美伊戰火再起，為美元指數提供支撐，新台幣兌美元走勢承壓，盤中一度貶破31.7元，不過出口商進場拋...

兩樁整併將撼動金控資產排名！玉山金進前五 「新國票」脫末座了？

金控前五大總資產規模，即將看不到公股身影。據估算，玉山金（2884）第3季併入三商美邦人壽後，總資產可望達5.8兆元，超車合庫金（5880）、躍居金控排名第五大；彰銀（2801）若再整併國票金（2889），新集團資產也將突破4兆元，金控排名上下同步洗牌。

中信銀行獲行政院表揚 攔詐件數及金額奪雙冠

中國信託銀行積極攔詐有成，2025年臨櫃阻詐欺件數及金額雙雙為金融業之首，展現響應國家打詐政策的成果，行政院院長卓榮泰今日親自頒發「積極投入防詐機構」獎項，並由中信銀行董事長陳佳文代表受獎。

新台幣貶3.8分 收31.666元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.666元，貶3.8分，成交金額27.09億美元

央行9月是否升息？合庫徐千婷：央行的腳是否踩下去看四個因素

合庫金控今日召開法說會，合庫金首席經濟學家徐千婷對於今年9月的央行理監事會議會否升息形容，「央行的腳已踩在油門上」，但是否踩下去要看四個變數，分別為通膨是否持續，國內經濟動能特別是傳產動能是否偏弱，及房地產狀況、並觀察國際主要央行決策，再作最後決定。

真有四貸同堂？合庫四貸、三貸同堂皆掛0 僅雙貸族曝險低

合庫金（5880）今召開法說會，近期社會熱議四貸同堂現象，合庫個金主管說明，截至目前並沒有四貸同堂案件，且經交叉比對也沒有同時持有房貸、信貸及股票質借三貸同堂案件，目前僅有「雙貸族」為房地擔保貸款和信貸，件數三千多件、合計授信200多億元，占比2%，整體曝險比重低，風險仍屬可控範圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。