開學接送任務啟動！國泰產險提醒家長備妥3大行車護身符

開學季到來，許多爸媽一早便開始穿梭住家巷口到校門口，熟悉的接送路線，卻潛藏許多交通風險。根據道安總動員網統計，去年全國兒童交通事故死傷人數達12,496人，有76%為搭乘交通載具時發生交通事故。家長每天接送孩子，臨停、機車穿梭、自行車及行人交會，短短幾分鐘車程，可能因疏忽發生事故，國泰產險提醒家長，除了安全帽與安全帶是看得見的防護，也必須備妥強制險、第三人責任險、駕駛人傷害險等3大行車護身符，若有餘裕，推薦加碼愛車護身符「車體損失險」，安心迎接每天上下學的親子時光。

不論爸媽是開汽車或騎機車接送孩子，只要車輛要上路，都必須依法投保「強制汽車責任保險」。第一張護身符「強制汽車責任保險」，主要保障交通事故中他人的人身傷亡，包括對方駕駛、乘客、行人以及自己車上的乘客，但不包含駕駛本人；此外，強制險不理賠車輛或其他財物損失，且人身保險採限額給付傷害醫療費用最高20萬元、失能給付最高300萬元、死亡給付300萬元，理賠範圍有限，建議再搭配其他保障，讓用車更安心。

其次，接送孩子最常遇到的是低速行駛時各種突發狀況，例如前車突然停下、機車從車旁穿出、倒車時未注意後方車輛，或孩子上下車時不慎碰撞其他車輛。若不慎擦撞其他車輛、撞壞路邊設施，或造成他人受傷，後續可能面臨修車、醫療及賠償費用，此時，第二張護身符「第三人責任險」即可派上用場，補足強制險不足的人身傷亡及財物損失，降低家庭突然承擔大筆支出的壓力，替家庭荷包多一道防護。

最後，接送小孩的駕駛人若為家長，更需要先把自己的保障準備好，守護家庭經濟支柱。國泰產險建議，駕駛人應為自己規劃第三張護身符「駕駛人傷害險」，因強制險不理賠駕駛人本人，一旦發生一車交通事故(如：自摔)，駕駛人受傷所產生的醫療費用與其他損失，都可能對家庭帶來不小的影響，因此「駕駛人傷害險」，可在駕駛人因交通事故受傷、失能或身故時，依保單約定提供醫療、失能或身故等保險給付，協助減輕家庭的經濟負擔。

若家中車輛是新車、仍有貸款，或常行駛於容易發生擦撞的路段，可依自身需求評估加碼投保愛車護身符「車體損失險」，當自己的汽車因碰撞或擦撞受損時，車體險能依約協助分擔維修費用，避免一次修車就打亂家庭開支。

國泰產險提醒，無論是用汽車或機車接送小孩，投保前可先了解自己的用車習慣與需求，從日常接送路線、乘車成員及使用頻率出發，選擇適合的保障內容，透過國泰產險線上投保服務，輸入車主與車輛基本資料後，就能快速完成汽、機車保險規劃，讓忙碌的家長也能輕鬆替全家出行增添保障。備妥「行車護身符」，才能讓爸媽更從容地完成每天的接送任務，陪伴全家安心出門。