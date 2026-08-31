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中信銀行獲行政院表揚 攔詐件數及金額奪雙冠

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信銀行2025年臨櫃阻詐欺件數及金額為金融業之首，行政院院長卓榮泰（左）親自頒發「積極投入防詐機構」獎項，由中信銀行董事長陳佳文（右）代表受獎。圖／中信銀行提供
中信銀行2025年臨櫃阻詐欺件數及金額為金融業之首，行政院院長卓榮泰（左）親自頒發「積極投入防詐機構」獎項，由中信銀行董事長陳佳文（右）代表受獎。圖／中信銀行提供

中國信託銀行積極攔詐有成，2025年臨櫃阻詐欺件數及金額雙雙為金融業之首，展現響應國家打詐政策的成果，行政院院長卓榮泰今日親自頒發「積極投入防詐機構」獎項，並由中信銀行董事長陳佳文代表受獎。

而中信銀行仁德分行蔡姓櫃檯行員主動關懷客戶，協助客戶守護資產，亦獲頒「臨櫃攔阻績優金融從業人員」殊榮。蔡姓行員秉持「多問一句、守護積蓄」信念，近一年成功攔阻詐騙案件18件，守護客戶資產達960萬元。

根據內政部警政署統計，中信銀行2025年臨櫃攔阻詐騙金額較2024年成長45%，成功攔阻2523件詐騙，攔阻金額累計超過20億元，件數及金額皆居金融機構之冠。

在警示帳戶管理方面，2025年新增警示帳戶數較2024年減少15.3%，呈現連續三年下降，防詐成果有目共睹。

中信銀行董事長陳佳文表示，身為金融機構，中國信託深知打擊金融犯罪、保護民眾資產，是金融機構需要持續努力的範疇，為此，中國信託長期推動創新科技防詐機制，以公私協力的實際行動擴大影響力，打造安全、公平的金融環境。

面對日新月異的詐騙手法，中信銀行運用人工智慧（AI）、大數據分析與異常交易監控等科技工具，建立多層次風險防護網，偵測高風險交易及疑似受害客戶，針對突有異常行為的帳戶進行風險貼標，協助第一線行員於交易過程中辨識可疑人士，攔阻詐騙金流流向。中信銀行亦於全台1,000台ATM導入AI「臉部遮蔽示警」功能，當系統偵測使用者以口罩、安全帽等物品遮掩臉部時，即時顯示提醒訊息，提升可疑交易辨識與防阻能力，透過科技創新將防詐防線延伸至各項金融服務。

同時，中信銀行積極深化與警政、司法及金融監理機關合作，透過情資共享、即時通報及跨域聯防等方式打擊金融犯罪。

對於此次獲頒績優人員的蔡姓行員，中信銀行說明，有客戶原欲提前解約百萬元定存，堅持以現金方式提領，蔡姓行員敏銳察覺異狀，即使面對客戶不解，仍以專業判斷與耐心關懷查證，發現資金用途疑似涉及假黃金投資詐騙，隨即啟動警銀聯防機制，藉由專業分析與勸說，成功保住客戶多年積蓄。

蔡姓行員表示，除了要持續掌握最新詐騙態樣、提升風險辨識能力外，更需要運用同理心與耐心，協助客戶認清風險，避免落入詐騙陷阱。

中信銀行以科技創新結合跨機關力量，落實阻詐、識詐及防詐工作，且提供更即時、更精準、更有溫度的服務，攜手各界築起堅韌、可信賴的防詐防護網。

中信銀行 銀行 行政院

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