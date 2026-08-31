國泰世華銀行2025臨櫃攔阻逾17.6億元 防詐成果獲行政院肯定

國泰世華銀行積極響應政府打擊詐欺政策，持續透過科技創新強化金融防詐機制。中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（簡稱「銀行公會」）31日舉辦「2026金檢警聯防：科技阻詐，全域守護高峰會」，根據內政部警政署統計，國泰世華於2025年臨櫃攔阻成功件數逾2,200件，金額逾新台幣17.6億元，憑藉優異防詐實績，榮獲行政院院長卓榮泰頒發「積極投入防詐之金融機構」獎項，由國泰世華銀行董事長陳祖培代表受獎。

同時，國泰世華土城分行謝姓襄理亦積極透過臨櫃關懷，成功攔阻高齡客戶免於受騙，獲頒「臨櫃攔阻績優之金融從業人員」，彰顯金融機構及前線人員落實防詐把關、守護民眾資產的責任與使命。

面對詐騙手法快速翻新，國泰世華持續推動「國泰盾」防詐藍圖，涵蓋「科技、聯盟、關懷、知識」四大構面，其中科技防詐面向，不僅運用突破性「聯合學習」（Federated Learning）技術推行「金融盾」專案，在各家金融機構不交換個資的前提下，共同協作訓練科技防詐AI模型，提升新型詐騙樣態辨識與風險預警效能。

今年國泰世華更深化與內政部警政署刑事警察局合作，率先導入刑事局偵辦詐騙案件數據與樣態，強化兼顧法規遵循與個資隱私保護的「受害者偵測機制」，提高潛在受害者預測精準度。同時創新導入ATM「情境式選擇題」，透過即時風險辨識與互動提醒，主動攔阻疑似詐欺交易，從交易前端降低民眾受騙風險。

除透過科技創新提升防詐效能外，第一線同仁的專業判斷與主動關懷，亦是阻詐不可或缺的關鍵防線。本次表揚案例中，國泰世華土城分行謝姓襄理於受理一名高齡客戶匯款時，察覺疑似遭詐騙集團以投資名義誘導，立即啟動關懷提問機制並通報警方；過程中，她更發現疑似車手於分行外徘徊，隨即提供相關資訊協助警方蒐證及研判案情，最終於詐騙集團再接觸客戶時成功查獲涉案車手，有效阻斷詐騙犯罪及金流。謝姓襄理2025年累計成功攔阻詐騙逾40件、攔阻金額超過新台幣2,400萬元，憑藉其專業判斷與高度警覺，多次協助民眾避免財產損失，展現金融從業人員守護客戶資產及協助打擊詐欺犯罪的重要價值。

國泰世華表示，從第一線成功攔阻案例可見，防詐工作除仰賴科技與跨域聯防機制外，更有賴金融機構與民眾共同築起防護網。銀行各項關懷提問及交易查核措施，不僅是風險管理的重要機制，更有助於民眾及早辨識潛在風險、降低受騙損失。展望未來，國泰世華將持續深化「國泰盾」防詐藍圖，強化科技防詐與跨域聯防量能，結合AI智能辨識、數據風控及公私協作機制，提升風險預警與阻詐效能，並攜手產官學各界共同推動防詐生態圈發展，建構安全、可信賴且具韌性的金融環境。