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9月宣告利率掀調整潮！合庫人壽衝4.38%、富邦人壽全面調升

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

隨著市場持續關注美國聯準會（Fed）後續貨幣政策，以及美國公債殖利率走勢，壽險公司9月宣告利率再掀調整潮。截至目前已公布9月最新宣告利率的業者中，合作金庫人壽將美元利變保單最高宣告利率調升至4.38%，躍居目前市場第二高，僅次於台灣人壽最高4.42%；富邦人壽則全面調升美元商品宣告利率0.05至0.1個百分點，最高來到4.35%，台銀人壽、三商美邦人壽最高宣告利率也同步調至4.35%，顯示業者持續加碼美元利變保單競爭力。

合作金庫人壽9月調升「合作金庫人壽真美富利美元利率變動型終身壽險」宣告利率3個基本點（bps）至4.38%，一舉超越市場多數業者的4.35%水準，目前僅次於台灣人壽8月最高4.42%。合庫人壽台幣商品9月則按兵不動，以「合作金庫人壽合利超旺利率變動型終身壽險」最高2.75%。

富邦人壽9月也全面調升美元商品宣告利率，大動作將所有美元商品均調升0.05至0.1個百分點，調整後美元商品最高宣告利率由8月4.30%升至4.35%，加入市場4.35%梯隊。

台銀人壽9月美元、台幣商品同步加碼。其中，美元商品共調升五張，包括「金美旺」、「金美添」、「金美永傳」、「金美永憶」及「金美永富」，均調升0.05個百分點，最高宣告利率由4.30%提高至4.35%。

台幣商品方面，台銀人壽現售「安心傳家」調升0.1個百分點、「金永旺」調升0.05個百分點，調整後宣告利率均為2.5%；另推出新商品「金馬旺」，宣告利率訂為2.65%，為台銀人壽目前台幣商品最高水準。此外，六張停售商品也調升0.05個百分點至2.25%。

三商美邦人壽美元商品最高宣告利率也由4.30%拉高至4.35%，近期新推出「盈聚美利」及「馥御臻寶」兩張商品，宣告利率均達4.35%；台幣商品最高宣告利率則維持2.7%。

目前已公布9月宣告利率的業者，美元商品以合庫人壽4.38%暫居最高；富邦人壽、遠雄人壽、友邦人壽、新光人壽、凱基人壽、元大人壽、全球人壽、第一金人壽、台銀人壽及三商美邦人壽等，最高均落在4.35%；南山人壽及安聯人壽最高為4.3%，安達人壽則為4.25%。而台灣人壽、國泰人壽及宏泰人壽9月最新宣告利率尚未公布，其中台灣人壽美元最高宣告利率達4.42%，後續是否調整，也將牽動9月市場最高水準。

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