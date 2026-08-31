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華許放鷹新台幣爆量小貶 8月仍強升6.26角

中央社／ 台北31日電
8月因熱錢流入，新台幣單月勁揚6.26角，月線翻紅。路透
8月因熱錢流入，新台幣單月勁揚6.26角，月線翻紅。路透

美國聯準會主席華許放鷹、美伊戰火再起，為美元指數提供支撐，新台幣兌美元走勢承壓，盤中一度貶破31.7元，不過出口商進場拋匯、收斂貶勢，今天收盤收31.666元，小貶3.8分，終止連3升。新台幣匯率今天同步收月線，8月因熱錢流入，單月勁揚6.26角，月線翻紅。

美國聯準會主席華許（Kevin Warsh）發表鷹派言論後，投資人加碼押注美國將升息，同時美伊戰火再度升溫，導致國際油價飆升，也打擊風險偏好情緒。

台股今天開低走低，其中電子權值股跌勢較深，拖累大盤一度挫逾880點，不過金融股逆勢走強，加上部分共同封裝光學（CPO）概念股獲買盤青睞，帶動跌幅逐步收斂，終場下跌202.98點，收46128.47點。

新台幣兌美元今天以31.65元開盤，早盤一度震盪走揚，但美元轉強，加上台股下挫、外資轉為賣超台股，匯價應聲翻貶且跌勢逐步擴大，最低觸及31.732元、貶值逾1角；眼見新台幣自前波強升走勢拉回，出口商趕緊進場拋匯，加上部分外資仍有匯入，貶幅隨之收斂，交投也因此爆出大量，台北及元太外匯市場總成交金額達35.505億美元。

回顧新台幣8月走勢，由於外資股利匯出高峰過去，加上台股擺脫7月劇烈震盪的低迷氛圍、熱錢回頭匯入，啟動新台幣升值引擎，月初還在32.4元震盪，而後展現凌厲升勢，突破32元整數大關後，仍一路走揚，盤中一度挺進31.5元。新台幣匯率今天同步收月線，8月強升6.26角，月線翻紅。

外匯交易員表示，先前因市場對於聯準會的升息預期降溫，美元走弱，加上熱錢回流，激勵新台幣匯率展現強勁升值氣焰，但華許上週演說強調對抗高通膨是當務之急，鷹派談話引發升息預期，金融市場重新消化最新資訊，並觀望聯準會9月最新利率決策。

外匯交易員指出，隨著市場氛圍轉趨觀望，新台幣強勁升勢可能暫歇，短線預料於31.5元至32元區間盤整，靜待美國聯準會9月利率決策出爐，屆時美元走勢可望更加明朗，也將牽動新台幣後續方向。

華許 新台幣 拋匯

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