央行9月是否升息？合庫徐千婷：央行的腳是否踩下去看四個因素

合庫金控今日召開法說會，合庫金首席經濟學家徐千婷對於今年9月的央行理監事會議會否升息形容，「央行的腳已踩在油門上」，但是否踩下去要看四個變數，分別為通膨是否持續，國內經濟動能特別是傳產動能是否偏弱，及房地產狀況、並觀察國際主要央行決策，再作最後決定。

徐千婷認為，倘若核心或服務CPI價格未顯著降溫，升息可能性更大，但若緩減，就不見得會升息，而會持續觀察，但不論如何，她認為相較先前，央行升息門檻已降低。徐千婷先前指出實質利率轉負已構成央行升息更成熟的條件，引起市場矚目，對此徐千婷今日法說會上再被問到，台灣央行升息壓力是否因此更大？她回答：「央行升息條件更為成熟，但仍有等待空間！」

她分析，目前台灣的1年期定存為1.7%，CPI為2.07%，實質利率已變負數，意即國人的實質購買力下降，因此，升息條件比過去更成熟，另外她觀察，像是服務類價格與薪資成本也呈僵固性，而在此同時，台灣的出口成長雙位數，表現亮眼，使央行升息更無後顧之憂，尤其是最近市場資金偏緊，融資及借款利率已上升，此時央行若升息，能讓政策利率與市場利率更一致。

但另一方面，徐千婷仍認為，央行作最後決策之前，仍會綜合考量上述的四個變數，才會作出最後決定。

對於美國聯準會主席華許的傑克森洞演說，徐千婷解讀，華許釋出了捍衛物價穩定的更堅定立場，尤其他明顯表露對物價最新數據的擔心，尤其她認為，9月11日美國將公布最新物價，若核心通膨未改善，屆時升息可能性更高，也許9月中或10月底升息1碼；她認為，9月是否升息對華許是困難決定，不升會被民主黨批為政治考量，但若升息則將面臨白宮壓力（川普一直要求降息），但不論如何，她認為在華許演說以及新一波鷹派聲音釋出後，9月升息機率又上升了。

她分析，美國核心通膨之後的變化尤為觀察指標，PCE有一半以上的價格漲幅超過3%，代表通膨壓力仍大，尤其華許也提出只有在基礎或核心的通膨，能以清楚且足夠快的方式向2%邁進，否則就會採取緊縮政策，現在有三委員主張升息，因此下半年仍會偏鷹，且市場重新評估9月升息可能更高，不排除升息1碼，9月底或10月中的聯準會利率會議都是重要觀察點。

對於國內外景氣展望，徐千婷則分析，國際經濟不會因為單一因素陷入嚴重衰退，但市場波動會高於過去估計。對此她分析，下半年全球經濟成長放慢、通膨高於2%，主要央行政策偏緊，產業方面AI仍為獨撐經濟大局的引擎，而能源價格與地緣政治，則是最大下行風險。她研判，全球經濟韌性仍在，但會進入成長低、但波動更高的新階段，目前全球經濟有多與空兩種力量相互角力，變數方面，包括美伊戰爭，能源供應的不確定性、供應鏈重組為主要挑戰，另外AI發展帶動雲端資料中心等投資，則為主力動能引擎。

對於國內經濟，她也分析，儘管通膨一度降溫，但最近能源價格與關稅，因此降溫放緩，甚至還上升，尤其油價仍處高檔且傳導到下游，仍有上漲的壓力。她認為台灣的經濟發展仍將穩健向上，但台灣產業表現會更加分化（指K型經濟），而AI會成為支撐景氣的重要力量。