真有四貸同堂？合庫四貸、三貸同堂皆掛0 僅雙貸族曝險低

合庫金（5880）今召開法說會，近期社會熱議四貸同堂現象，合庫個金主管說明，截至目前並沒有四貸同堂案件，且經交叉比對也沒有同時持有房貸、信貸及股票質借三貸同堂案件，目前僅有「雙貸族」為房地擔保貸款和信貸，件數三千多件、合計授信200多億元，占比2%，整體曝險比重低，風險仍屬可控範圍。

2026-08-31 15:55