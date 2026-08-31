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真有四貸同堂？合庫四貸、三貸同堂皆掛0 僅雙貸族曝險低

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫四貸同堂、三貸同堂案件皆掛0，僅雙貸族曝險低。記者林澔一／攝影
合庫四貸同堂、三貸同堂案件皆掛0，僅雙貸族曝險低。記者林澔一／攝影

合庫金（5880）今召開法說會，近期社會熱議四貸同堂現象，合庫個金主管說明，截至目前並沒有四貸同堂案件，且經交叉比對也沒有同時持有房貸、信貸及股票質借三貸同堂案件，目前僅有「雙貸族」為房地擔保貸款和信貸，件數三千多件、合計授信200多億元，占比2%，整體曝險比重低，風險仍屬可控範圍。

今年以來台股大牛行情，散戶紛紛進場，因此出現四貸同堂名詞，不過，截至目前各大銀行所揭露均屬少數，不僅公股行庫相關案件少，連消金見長的大型民營銀行也不多，例如中信銀盤點四貸同堂約有50人、曝險金額為7億元，強調風險可控。

四貸同堂 合庫 中信銀 公股行庫 信貸

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