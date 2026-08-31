培力公民科學家累積環境永續價值 彰銀推動愛自然調查行動

彰化銀行（2801）今年持續與荒野保護協會合作，舉辦五場愛自然調查行動，帶領企業志工走入城市綠地，觀察植物、昆蟲及鳥類等物種，運用iNaturalist平台建立生態紀錄，將志工參與由環境服務延伸至公民科學領域，深化金融業投入環境永續的行動力。

彰銀表示，為實踐與環境共好的願景，多年來持續與荒野保護協會、高雄市野鳥學會等專業夥伴合作，並響應CSR@天下「流域共好」倡議，將綠色關懷行動由淨溪、淨灘及環境教育，逐步拓展至維護濕地生態與物種調查。

今年彰銀更嘗試將愛自然調查行動移至河濱公園舉辦，並結合簡易河川水質檢測活動，引導企業志工從認識自然生態，進一步理解流域環境與生態共存的關係。在這些跨域合作與多元實作持續累積的過程中，彰銀透過吸收不同領域夥伴帶來的專業知識、實作方法與合作經驗，並加以內化、整合，也逐步累積更完整的環境行動與棲地守護能力。

彰銀認為永續行動是讓不同領域的努力在共同願景中相遇，以專業彼此支援、行動相互接力，讓改變可以走得更深、更遠的方式。這份理念，不僅在彰銀的綠色關懷中實踐，也貫穿「社會共好」與「藝術文創」兩大公益面向，包括獨居長者關懷、弱勢學子助學、基層體育與射箭人才培育，以及職人技藝與文化精神傳承等。彰銀與各領域夥伴互信同行，讓金融回饋不止於資源投入，更透過專業協力與能力累積，轉化為貼近人群、土地與生活的具體行動。