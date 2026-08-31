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新安東京海上產險攜台灣世界展望會 首創企業防災士暨永續種子培訓

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
新安東京海上產險攜手台灣世界展望會，在業界首創企業防災士暨永續種子培訓。圖／新安東京海上產險提供
新安東京海上產險攜手台灣世界展望會，在業界首創企業防災士暨永續種子培訓。圖／新安東京海上產險提供

國內保險業首見，新安東京海上產險於8月27日至28日舉辦「企業防災士暨永續種子教育訓練課程」，攜手台灣世界展望會專業團隊，為約60位員工進行系統化密集培訓，內容涵蓋防災核心知識、實作演練及永續策略課程，課後並協助參訓者取得內政部消防署認證防災士資格。

此項創新作法不僅將防災意識與永續思維同步深植企業文化，更開創產險業以人才培育強化風險預防與韌性建構的新模式更具體展現公司從風險轉嫁延伸至風險管理與永續承諾的決心。

新安東京海上產險王文龍總經理表示，面對極端氣候、地震、颱風及複合型災害風險日益升高，企業如何保障員工安全、維持營運持續並快速復原，已成為永續經營的關鍵課題。新安東京海上產險以「韌性企業」為發展願景，從風險轉嫁進一步延伸至風險預防與韌性建構。本次培訓規劃培育兼具防災能力與永續思維的「永續發展核心種子人員」，期望將永續理念融入核心業務流程，成為推動企業永續發展的重要內部力量。

本次課程由台灣世界展望會專業團隊授課，內容涵蓋防災士職責與任務、災害防救體系、災害資訊運用、社區防災、避難收容場所運作、災害情境推演及個人防護措施等核心課程。同時安排CPR心肺復甦術、AED操作、止血包紮及避難演練等實作訓練，協助參訓者建立從災前預防、災時應變到災後復原的完整能力。

在永續種子人員培訓方面，課程亦以永續發展為核心，透過跨域學習與專業課程，強化員工永續策略、風險管理及企業韌性等關鍵能力。

東京 世界展望會 永續 產險 永續發展

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