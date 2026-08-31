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颱風豪雨來襲 專家教你如何升級「居家防護」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
適逢颱風季節，午後雷陣雨頻繁，低窪或排水不良地區易有積淹水風險。聯合報系資料照
適逢颱風季節，午後雷陣雨頻繁，低窪或排水不良地區易有積淹水風險。聯合報系資料照

適逢颱風季節，午後雷陣雨頻繁，低窪或排水不良地區易有積淹水風險。泰安產險提醒民眾，除了提前做好防災準備，也可透過適當的保險規劃，降低颱風豪雨可能帶來的財產損失。

第一招：基本保障不可少！住宅火險內含颱風洪水災害補償

現行「住宅火災及地震基本保險」有提供「颱風洪水災害補償」基本保障：

1. 住宅淹水達50公分以上，且符合政府救助標準：依不同地區，可申請7仟元至9仟元不等的定額補償金。

2. 受災未達50公分標準者，可於7仟元至9仟元補償限額內，依實際損失辦理賠付。

第二招：「泰安居家綜合保險C式」高CP值避險新選擇！希望提高保障金額及範圍，可選擇「泰安居家綜合保險C式」，颱風洪水事故最高保額可達100萬元，提供充足的風險承擔能力：

1. 限額內實損實賠，不扣折舊：依實際損失於限額內理賠，且不扣除折舊，有助減輕災後復原的經濟負擔。

2. 保費經濟，保障更實際：相較傳統住宅火險附加超額颱風洪水險，一年約3仟元即可升級保障，可節省約2仟多元保費。

豪雨 颱風 理賠

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