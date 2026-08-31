奧運黃金男雙推手 土地銀行企業羽球聯誼賽號召14家企業共襄盛舉

土地銀行自民國35年成立迄今屆滿80年，為慶祝80周年行慶，土地銀行29日於員工訓練所舉辦「土地銀行企業羽球聯誼賽」，邀請十四家企業客戶組隊共襄盛舉，發揮以球會友的精神。

本次「土地銀行企業羽球聯誼賽」特別選在土銀羽球隊訓練基地的員工訓練所舉辦，不僅呼應土地銀行80周年行慶的「深耕土地 羽動未來」宗旨，更藉此宣揚對羽球體育的熱忱，以健康、永續與活力的正向能量，號召企業夥伴一同支持台灣體育。

土地銀行以國營銀行身分深耕台灣80年，秉持「豐厚、和諧、熱誠、創新」的核心理念，長期推動政策性貸款「外銷貸款優惠保證」、「中小微企業多元發展專案貸款」、「綠色轉型．永續前行」等行銷方案，落實行政院「挺企業、保就業、促升級」政策，發揮金融韌性及企業社會責任，提供企業與個人更具溫暖、專業的金融服務，也因此連續7年榮獲金融監督管理委員會公平待客原則評核績優肯定。

除了專注金融本業，土地銀行也是台灣體育的重要推手，自民國65年成立第一個男子企業球團，迄今屆滿50年，致力成為運動員的堅實後盾，除每年皆編列數千萬元羽球隊預算、更新訓練設備器材及聘用教練與防護員，亦同步建立正式隊員職涯制度，保障退役球員接軌銀行業務，有效提升運動產業環境。

經過多年耕耘，土地銀行已連續17年獲得運動部頒發「運動推手獎」的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」、推展類「金質獎」三大獎項及首度獲得運動部「114年運動企業認證」，更培育出「黃金男雙」王齊麟、「左手重砲」林俊易等無數個國家隊好手。

為慶祝80周年，土地銀行以羽球為主題，自9月1日起至11月25日止在總行舉辦「羽見榮耀 雙金永續〜土銀羽球隊50周年特展」，另在臺灣博物館古生物館設置「闊土興地．珍檔鑫傳」土銀行史展，展現長期重視體育發展、文化保存及公益贊助成果，期許成就企業、社會及環境永續榮景。