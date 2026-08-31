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比特幣現貨 ETF 終止連九日淨流入 逢高獲利了結壓力來臨
在機構採納浪潮推動，以及聯準會主席華許釋放鷹派訊息的推拉力道下，比特幣（BTC）整體走勢維持震盪。最新鏈上與市場數據顯示，比特幣現貨 ETF出現獲利了結跡象，8月28日單日淨流出約2.02億美元，正式終結先前連續9個交易日淨流入的強勁態勢。
從基本面與籌碼面來看，比特幣仍具備強勁驅動力，主要參與者信心持續增強，包括財政部增持與傳統金融機構積極拓展加密服務；同時巨額持有者大幅增持，使市場流通供應減少，加上生態系網絡功能與基礎建設持續演進，提供中長期基本面支撐。
然而，風險評估報告指出，短期指標顯示潛在波動性增加，市場目前缺乏實質現貨需求。若價格進一步向下回檔，大量多頭部位將面臨清算風險，恐加劇短線賣盤壓力，且近期ETF出現資金流出與獲利了結情形，後續需密切觀察多頭部位清算與現貨買盤承接力道。
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