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華許「鷹」聲嚇趴黃金！金價4,400美元保衛戰開打

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

國際金價上演「高台跳水」，從日前逼近每英兩4,700美元的三個月高點一路急殺，短短數個交易日回吐逾270美元。31日早盤金價延續弱勢，盤中最低觸及4,426美元附近，4,400美元整數關卡面臨考驗。

金價這波反轉相當劇烈。黃金25日盤中最高一度來到4,696.98美元，距離4,700美元僅一步之遙，但隨後漲勢熄火；上周五更在美國聯準會（Fed）主席華許釋出鷹派訊號後出現猛烈賣壓，一度從4,600美元上方快速跌破4,500美元。若以近期高點4,696.98美元與31日4,421美元附近相比，金價已回落約276美元、跌幅逼近6%，幾乎吐回8月下旬大部分漲幅。

這波急跌主要受到升息預期重新升溫衝擊。華許在傑克森霍爾央行年會釋出鷹派訊號後，市場預估Fed 9月升息機率一度由36%拉高至58%，美元與美債殖利率走強，直接壓抑不孳息黃金。不過，華爾街尚未全面翻空，市場接下來將緊盯美國8月非農就業報告；若數據偏弱、升息預期再度降溫，金價仍有機會自4,400美元附近尋求反彈。

金價 黃金 華許

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